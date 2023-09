WTA 125 Bari: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Ieri si sono disputate le qualificazioni con la buona prova della barese Raimondo

Sono l’inglese Freya Christie, l’italiana Angelica Moratelli, la polacca Kataryna Kawa e la kazaka Zhibek Kulambayeva, le quattro tenniste che hanno superato le qualificazioni e sono entrate di fatto nel tabellone principale dell’Open delle Puglie. Ieri, c’è stata la giornata inaugurale della seconda edizione del torneo internazionale Wta 125, che fino a domenica 10 settembre regalerà spettacolo sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Bari.

Una menzione a parte per la giovanissima barese Daria Raimondo, che ha avuto la possibilità di disputare un match di qualificazione, grazie alla wild card dell’organizzazione. Dopo l’emozione iniziale che l’ha bloccata nel primo set perso per 6/2, il talento barese si è fatta apprezzare nel secondo parziale in cui ha tenuto testa all’inglese Christie (numero 117 al mondo) fino a cedere per 7/5.

Oggi si parte con il tabellone principale al torneo internazionale, organizzato in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Le prime partite sono fissare alle ore 13.30. Nel programma di giornata, subito in campo l’italiana Nuria Brancaccio (finalista nella passata edizione del torneo di Bari), insieme alle connazionali Jennifer Ruggeri e Angelica Moratelli.

WTA 125 Bari – 1° Turno – terra

(6) Laura Pigossivs Rebecca Sramkova

Dalila Jakupovic vs Nuria Brancaccio



Angelica Moratelli vs (2) Jaqueline Cristian Non prima 17:00



Court Maldarizzi – ore 13:30

Berfu Cengiz vs (8) Noma Noha Akugue



Jennifer Ruggeri vs Freya Christie



Polina Kudermetova vs Zhibek Kulambayeva



