Federico Cinà: Dall’Infanzia tra le stelle del tennis alla conquista degli US Open Juniores

Ricordate il piccolo Pallino, sempre presente nelle immagini che hanno immortalato l’epopea Vinci-Errani? Bene, quel ragazzo, una volta conosciuto come Pallino, è ora un giovane tennista in ascesa. Federico Cinà, discendente diretto dell’illustre allenatore di Roberta Vinci, Francesco, è una delle nuove promesse del tennis italiano Nel recente US Open Junior 2023, Cinà è la testa di serie numero 14. Nonostante sia la sua prima apparizione in questo torneo, nessuno è più familiare con l’atmosfera di uno Slam di lui nell’intervista concessa a SuperTennis.

“Da piccolo, sono venuto a questi tornei quasi ogni anno,” dichiara il nativo di Palermo, nato nel 2007. “Ho girato il circuito con mio padre, ed è stata un’esperienza incredibile. Essere vicino ai campioni, vivere gli anni d’oro di Roberta e Sara, mi ha insegnato cosa fa un professionista, come si comporta e come gestisce le situazioni. È stata un’esperienza preziosa e straordinaria.”

Oggi, Federico è un professionista e viene osservato attentamente da avversari e esperti del settore. “Sul campo sono sempre calmo, cerco di rimanere concentrato su ogni punto e non perdo mai la calma. Credo che sia il mio punto di forza,” dice. “Cerco sempre di essere aggressivo, avvicinarmi alla rete quando posso e con il mio servizio cerco sempre di spingere al massimo. Atleticamente, ho ancora margini di miglioramento e devo lavorare sulla mia forza fisica. Lavoro ogni giorno per giocare in tornei come questo; amo tutto degli US Open e il mio sogno è vincere qui.”

Con una storia familiare profondamente radicata nel tennis, non c’era mai stata un’alternativa per Cinà. “Fin da quando avevo due anni, prendevo la racchetta e volevo giocare. Non c’è mai stata un’altra opzione per me.”

Recentemente, ha avuto un’esperienza indimenticabile con la maglia azzurra. “A Le Touquet, in Francia, abbiamo vinto la Summer Cup under 16. L’anno scorso avevamo perso in finale, ma quest’anno ci siamo riscattati. Abbiamo un team eccezionale,” ricorda.

Cinà ha avuto molte opportunità di giocare con alcuni dei migliori tennisti al mondo durante la sua giovinezza. “Non sono mai riuscito a giocare con Djokovic, il mio idolo. Ma ho avuto l’opportunità di farlo con Alcaraz, ed è stata un’esperienza straordinaria.”

Crescendo, ha avuto la fortuna di vivere alcuni dei momenti più iconici del tennis italiano. “La partita tra Roberta e Serena qui a New York è uno dei miei ricordi più cari. L’adrenalina in quel momento era palpabile. Spero di poter vivere un’esperienza simile un giorno,” conclude con speranza e determinazione.