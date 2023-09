US Open: Fantastico Arnaldi! Domina Norrie e vola agli ottavi dove sfida Alcaraz

Matteo Arnaldi da impazzire a US Open! Il 22enne di Sanremo è stato protagonista di una prestazione incredibile per qualità, continuità e forza mentale nel terzo turno a New York, un tennis fantastico che gli ha permesso di dominare, a tratti “scherzare”, Cameron Norrie (ex n.8 ATP), battuto con il secco punteggio di 6-3 6-4 6-3. Un successo che gli apre per la prima volta in carriera la porta per la seconda settimana di uno Slam ed è sicuro di entrare nella top 50 ATP dopo il torneo. La sensazione è che questo Arnaldi abbia ancora moltissimo margine di crescita. Negli ottavi trova Carlos Alcaraz.

Matteo è entrato in campo benissimo, subito incisivo col suo ottimo rovescio, ma anche pronto a spingere col diritto, venire a rete e creare problemi ad un Norrie mano rapido in campo e non così preciso negli affondi rispetto ai suoi giorni migliori. Con una serie di grandi difese, Arnaldi ha messo in difficoltà il britannico, che non trovava modo di sfondare e prendersi il punto, nemmeno scendendo a rete visto che i suoi attacchi non erano così efficaci e al contrario i passanti e lob dell’azzurro erano perfetti.

Nella vittoria di oggi a New York Arnaldi ha brillato a tutto tondo, non solo con le sue rincorse e difese ma soprattutto giocando la partita di petto, prendendosi rischi senza esagerare. Ha spinto tanto e spinto bene. Inoltre ha risposto con continuità, facendo colpire tante palle all’avversario che, probabilmente, ha avvertito tutta la frustrazione per non riuscire ad imporre i suoi schemi, finendo per sbagliare molto. Pochi invece gli errori del ligure, molto positivo e sempre attento a fare la scelta corretta, sia in attacco che con difese mai banali. Alcune soluzioni trovate col rovescio hanno dell’incredibile, sono segnale di talento e grande fiducia.

Una vittoria netta, limpida, conquistata con pieno merito come anche confermano i numeri di fine partita: 5 ace e nessun doppio fallo, 68% di prime in campo vincendo il 69% dei punti, e un ottimo 60% con la seconda palla. Soprattutto 34 vincenti e soli 13 errori, è stato Matteo a fare gioco, a comandare la maggior parte degli scambi, mettendo molto spesso in crisi Norrie con rovesci lungo linea ed improvvise accelerazioni di diritto dal centro.

Così a caldo in campo: “Ho fatto una partita molto buona, l’abbiamo preparata molto bene. Mi sento molto bene, tutto quello che ho provato a fare mi è riuscito. Sono entrato in campo cercando di fare gioco, nonostante le quattro ore dell’altro match sono stato bene. Lui non ha giocato al meglio”.

Nel primo set c’è equilibrio, Arnaldi non sfrutta la prima palla break del match nel quinto game, ma allunga sul 3 pari. Qua trova un momento incredibile: vince ben 14 punti di fila, annichilendo Norrie a furia di accelerazioni vincente, tra lungo linea e cross, e grandi risposte che provocano gli errori del rivale, per il 6-3 conclusivo. Nel secondo set concede la prima palla break nel secondo gioco, e Matteo cede il turno di battuta, ma trova l’immediato contro break per il 2 pari. Lo strappo decisivo arriva sul 5-4, serve Norrie e Arnaldi ai vantaggi trova due vincenti uno più bello dell’altro, improvvise bordate (un rovescio e un diritto) che lasciano fermo l’avversario, per il break decisivo e 6-4.

Norrie accusa il campo, è meno rapido in campo, cede il turno di battuta nel secondo game per il 2-0 Arnaldi. Sotto di due set e un break, il britannico lascia andare il braccio e ritrova pericolosità col diritto. È bravo Arnaldi ad annullare con freddezza tre palle break nel quinto game, e una nel settimo. Respinto il pericolo con autorità, chiude 6-3 una partita fantastica. Agli ottavi, ci sarà Carlos Alcaraz, una grande esperienza per un torneo fantastico. Bravo!

Marco Mazzoni

M. Arnaldi vs C. Norrie



Slam Us Open M. Arnaldi M. Arnaldi 6 6 6 C. Norrie [16] C. Norrie [16] 3 4 3 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1