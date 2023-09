Wozniacki rientra ed è subito al top, perché non è una “sorpresa”

L’ottavo di finale più atteso del tabellone femminile di US Open sarà certamente quello che oppone la beniamina del pubblico di NY Coco Gauff a Caroline Wozniacki. Due storie belle, importanti, per certi versi opposte, a creare grande attesa su di una partita che potrà dire molto in chiave torneo. Gauff infatti sembra aver trovato quel che mancava al suo tennis: continuità, sagacia tattica nel tirare il colpo giusto al momento giusto, più abile nel coprire le debolezze (certe esecuzioni col diritto) buttandosi avanti. Un tennis più razionale, che potremmo definire potente, atletico e allo stesso scaltro, esploso grazie alla nuova collaborazione con Brad Gilbert.

Già, il vecchio top 10 USA, quello di “Winning Ugly”, che divenne poi altrettanto famoso come coach dopo quel mitico pranzo con Andre Agassi, quando ebbe il coraggio di dire al Kid di Las Vegas – a muso duro – “se colpisci la palla nello stesso modo affrontando Chang e Sampras, non vincerai”. Una frase che fu uno choc per Andre, che lo stimolò al tal punto da convincersi che proprio il più grande fan della “Bud Ice” era l’uomo giusto per lui. Il resto è storia. Dopo un bel periodo passato a lussureggiare tra la Bay Area e i commenti su ESPN, Brad ha deciso di tornare in pista accettando la sfida di dare l’ultima spinta a Coco, grande talento ma ancora carente in qualcosa per sprintare verso la vetta, vincere finalmente uno Slam e seguire le orme dell’idolo Serena. In poche settimane di lavoro assieme, il salto di qualità nel tennis di Gauff sembra evidente. Manca solo il riscontro del campo, in uno Slam come US Open, contro le migliori avversarie. Il primo grande test nel torneo sarà proprio Caroline Wozniacki, negli ottavi.

La biondissima danese è appena tornata sul tour WTA dopo il ritiro avvenuto dopo gli Australian Open 2020. Era esausta, con la schiena a pezzi e altri problemi fisici. Aveva voglia di rimettere a posto il corpo, di metter su famiglia, di godersela un po’. Ha fatto tutto questo, ma non erano passati inosservati i suoi continui video postati sui social di allenamenti, sempre più frequenti, insieme a tenniste in piena attività, anche con Holger Rune. Quel bel sorriso e serenità celano bene un fuoco agonistico che dentro di lei non si è mai sopito, e che l’ha spinta a tornare una volta sistemata famiglia e soprattutto il corpo.

Non è affatto una sorpresa che Caro sia appena tornata e già la vediamo super competitiva. Nei suoi tre anni di assenza il tennis femminile non è affatto cambiato. Anzi, eccetto una Swiatek quasi imbattibile sul rosso e altalenante altrove, il livello al vertice è persino sceso. Non c’è più Serena, non c’è – almeno al momento – Osaka, altre giocatrici tecnicamente forti sono in preda a mille problemi fisici (Andreescu) o dopo un grande successo si sono impantanate e non ne vengono fuori.

La competizione sul tour rosa è altissima, il livello medio di è alzato a dismisura, ma le punte si sono “spuntate” e i due fattori che dominano sono forza mentale ed atletica. Una Wozniacki tornata sana e motivava, è esattamente quell’agonista resistente e piuttosto completa che può facilmente ottenere grandi risultati anche contro le migliori giocatrici. Ipotizzare per lei un rientro come la Clijsters, capace di vincere di nuovo uno Slam, è tutt’altro che utopia. E pure lei ne è consapevole.

L’ha confermato lei stessa, parlando dopo la vittoria di terzo turno contro la Brady. “Onestamente, non mi sorprende essere arrivata nella seconda settimana di US Open. Ho sempre avuto fiducia, ci vuole solo tempo per riprendere il ritmo delle partite, perché mi stavo già allenando bene, oltre a lavorare sulla condizione fisica per tornare in forma” afferma Caroline. “Con tutta l’esperienza della mia carriera sapevo dove ero, ora sento che sto migliorando giorno dopo giorno. Sarei stata sorpresa di perdere al primo turno? No. Sarei sorpresa di continuare a vincere? Nessuna delle due. Se gioco il mio miglior tennis, so che sono difficile da battere, l’avversaria dovrà giocare davvero bene. Da adesso in poi tutto può succedere”.

Parole chiare che ha approfondito affermato di non essersi mai davvero sentita ritirata nei suoi 3 anni off-tennis. “Sono sempre rimasta, come dire, vigile. Quando non giocavo commentavo, è molto più facile vedere tutto da fuori rispetto a quando sei in campo. Ho imparato molto da lì, ora vedo le cose più chiare, anche se l’esecuzione non è sempre perfetta, ma faccio del mio meglio, ce la metto tutta, questo è tutto quello che posso fare. So dove devo essere e cosa devo fare, vedremo se riuscirò a continuare a correre. Ho sempre avuto fiducia in me stessa, sia il mio diritto che il rovescio sono buoni colpi, inoltre sto ottenendo punti diretti con il servizio, anche se la mia posizione in campo è sempre stata più importante della mia potenza. Fisicamente mi sento benissimo, è la mia prima partita in tre set e, vista la rimonta, mi sento bene. Questo è un grande passo per me, anche se non sai mai come reagirà il tuo corpo dopo tanti anni lontano e senza aver giocato una lunga partita”.

Felice di esser tornata, ma non sorpresa di come è tornata. La consapevolezza della maturità, del proprio tennis e di un contesto che ha ritrovato una giocatrice formidabile nella copertura del campo e nel giocarsi i punti mettendo le avversarie in posizioni assai scomode. Coco Gauff è tra le favorite per il titolo 2023 di US Open, ma un’eventuale vittoria di Wozniacki non sarebbe poi così sorprendente…

