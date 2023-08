US Open: Sinner domina Sonego, un derby senza storia che lancia Jannik al terzo turno

È davvero difficile giocare a tennis meglio di così, con una combinazione letale di velocità, efficacia, intensità nello scambio, qualità in risposta e nell’affondo, con l’interessante aggiunta di molte discese a rete chiuse con tocchi pregevoli da una posizione corretta. Un Jannik Sinner sontuoso, al limite della perfezione, domina il derby azzurro contro Lorenzo Sonego nel secondo turno degli US Open ’23, vincendo col punteggio di 6-4 6-2 6-4 in poco più di due ore di gioco condotte dall’altoatesino, in forma smagliante nei primi due match disputati a New York. Netto il gap tra i due, ancor più del punteggio, per merito di uno Jannik che ha controllato il campo in modo totale, forte di colpi d’inizio gioco sicuri (nonostante una percentuale di prime palle non eccezionale, poco sopra al 50%), di una qualità in risposta che gli ha consentito di annullare uno dei punti di forza di Lorenzo e che allo stesso tempo ha messo un’enorme pressione sul torinese. Impressionante la progressione di Sinner dalla riga fondo, non ha nemmeno cercato così spesso la riga o il vincente “spaccando la palla”, ma una serie di accelerazioni di una potenza, profondità e continuità che hanno totalmente disarmato le contro mosse di Sonego, troppo in difficoltà sul lato sinistro e costretto a giocare sovra ritmo per uscire da questa morsa.

Lorenzo come sempre ha lottato, è stato in campo dalla prima all’ultima palla con coraggio, provandoci sino alla fine, ma Sinner è davvero il peggior avversario che può trovare perché risponde molto bene, lo costringe a giocare su un grande ritmo e intensità, e con la profondità dei suoi colpi non consente al torinese di girarsi e scaricare la potenza del suo diritto. Una situazione che gli mette ancor più pressione nei suoi turni di servizio, perché è consapevole che l’avversario con la risposta può prendersi immediatamente il campo e i tempi di gioco, e questo impoverisce ancor più il tennis di Lorenzo. Non è un caso che i break subiti siano arrivati appena ha perso un paio di punti, poi smarrito la prima di servizio per tensione e quindi forzando troppo per scappare dal lato sinistro o cercando un affondo da posizione – ed equilibrio – precari.

Totale invece l’equilibrio complessivo nel tennis di Sinner. Tutto ha funzionato nel suo gioco, come ben dimostrano i numeri di fine partita. 89% di punti vinti con la prima, straordinario l’80% con la seconda, e ben 39% vinti in risposta. Tuttavia i dati nettamente più intriganti di questa partita sono due: zero palle break concesse, segnale inequivocabile di una grande sicurezza nei propri turni, e un notevole 21 punti su 24 discese a rete. Questo è il vero fatto da sottolineare nella prestazione di Sinner. Probabilmente libero da tensione, vista la netta supremazia in campo, ha scelto di seguire molto spesso i suoi affondi a rete, vincendo praticamente tutti i punti. Non li ha vinti in modo banale: gli attacchi sono stati quasi sempre lucidi, mai troppo forzati, seguiti con tempi di gioco ottimi e trovando una posizione corretta sulla rete. Il passante di Sonego non è esattamente quello di Djokovic o Agassi… ma Jannik ha gestito bene sia le volée basse che le chiusure alte, segnale di sicurezza e buona posizione.

Questo è un aspetto fondamentale nella progressione tecnico-tattica dell’azzurro, perché è un’arma molto importante da usare quando col suo pressing non riesce a fare la differenza, per sorprendere l’avversario e spezzargli il ritmo. Governare i tempi dell’attacco e migliorare il gioco di volo è una priorità assoluta per arrivare a giocarsi uno Slam. L’ha affermato anche ai microfoni di Super Tennis a fine partita: “Sto lavorando molto sui tempi dell’attacco, non in tutte le partite si può andare molto a rete, a volte meglio andarci più spesso, altre è bene scegliere, ma è qualcosa su cui sto lavorando molto”. Sono le “famose” variazioni nel suo tennis di cui si parla da anni e che s’iniziano a vedere in modo consistente. “Mi trovo meglio con questo movimento di servizio, lo gestisco con più sicurezza, posso migliorare nelle percentuali” così conclude Jannik.

Bravo Sonego per abnegazione e provarci sempre, ma il Sinner di oggi è stato superiore. Al prossimo turno ci sarà o Wawrinka o Etcheverry, una partita nella quale Jannik scenderà in campo piuttosto favorito. Un Sinner così intenso, rapido e sicuro, è un bruttissimo avversario per tutti.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il terzo derby stagionale tra Sonego e Sinner inizia con il torinese alla battuta. Una manciata di punti, ed è già chiaro l’atteggiamento dei due: Sonego subito avanti dopo un gran servizio, necessario attaccare per scappare dallo scambio di ritmo e coprire la debolezza sul rovescio; Jannik risponde forte e profondo, per non permettere l’attacco del connazionale e costringerlo a rincorrere su velocità per lui troppo alte, soprattutto sul lato sinistro. Dopo due ottimi punti di Lorenzo, è Jannik che sale in cattedra e conquista un’immediata palla break sul 30-40. Niente prima palla per “Sonny”, ma si salva tirando una bella accelerazione da sinistra. Grande rischio, non ha altra possibilità, rischi ripagati dal primo game. Impeccabile il primo turno di Sinner, un Ace, un’accelerazione fulminante in totale decontrazione ed equilibrio. 1 pari. Poche prime palle per Sonego, mentre la risposta di Sinner è aggressivo, profonda. Sul 30-40 c’è un’altra palla break per l’altoatesino, la sfrutta grazie ad un diritto sparato in rete dal piemontese cercando di spingere forte dal centro. 2-1 e servizio Jannik, Lorenzo può assolutamente permettersi di giocare poche prime palle, pena finire sotto assedio con un ritmo per lui insostenibile. Nessun problema per Sinner, affonda duro sul lato sinistro di Sonego, sia col rovescio cross che con diritti inside out, troppo corti e centrali i rovesci di Lorenzo. 3-1 Sinner. Con fatica e prendendosi rischi enormi col diritto Sonego resta aggrappato ai propri turni di battuta, tutto assai più facile per Sinner, che nel quinto game regala al pubblico un tocco in avanzamento sotto rete fantastico, mano e coordinazione da campione. Tutto funziona nel tennis di Jannik, forte del vantaggio gioca con poca pressione, domina lo scambio e non rischia niente. Si porta 5-3, avendo perso solo 4 punti in 4 turni di servizio. Servendo sul 5-4 per chiudere, Jannik commette i primi due veri gratuiti del set, due diritti identici, finiti in corridoio per troppa rotazione all’impatto. Ci prova Lorenzo col diritto sul 30 pari, ma la palla gli esce. Chiude Jannik 6-4 con un bel servizio esterno. Un set dominato da Sinner ben più di quanto dica il punteggio: 9 punti su 11 seconde palle e ben 12 discese a rete con 11 punti vinti, segnale di come l’allievo di Cahill sia stato pronto a correre avanti seguendo la spinta, con tempi d’attacco più che discreti. Sonego bravo a restare in scia, ma non può permettersi il minimo calo al servizio.

Secondo set, Sonego to serve, e purtroppo ha subito un paio d’incertezze, un diritto out e un attacco da troppo lontano, con una volée non facile. 15-40, due palle break in apertura delicatissime. Niente prima palla, Sinner aggredisce con la risposta di rovescio e il diritto in corsa di Lorenzo vola via. BREAK Sinner, 1-0 e servizio. Evidente come Sonego senta la pressione per la solidità di Sinner nello scambio, i pochi errori e la qualità in risposta. Ma pure al servizio Jannik è liscio come la seta, non mette nemmeno una grande percentuale di prime palle ma governa totalmente il tempo e lo spazio del campo. Quando Jan gioca libero da tensioni, è una macchina impressionante, altro game a zero e 2-0. Impossibile per Sonego contenere la progressione di un Sinner che staziona con i piedi sulla riga di fondo e non rischia cercando la riga ma è di un’intensità brutale. Manca a Lorenzo un diritto difensivo più carico di spin con il quale potrebbe riguadagnare campo e tempo, sbattendo all’indietro Jannik. Nonostante le tante difficoltà, Lorenzo lotta su ogni palla, ma soffre terribilmente. Porta a casa un durissimo quinto game, senza concedere PB, al termine di 12 punti (game più lungo del match, quasi 7 minuti), per il 3-2 Sinner. Non ha chance Sonego in risposta, addirittura due Ace di Jannik, entrambi esterni uno dopo l’altro, nel sesto game, chiuso ancora a zero per il 4-2. Va tutto troppo veloce per Sonego, nello scambio, nei game in risposta. Velocissime anche la risposte di Jan, che con un due sbracciate precise e un passante di rovescio splendido mette di nuovo spalle al muro Lorenzo, per il 15-40. Lungo scambio, forza al massimo Sonego ma sbaglia per primo, andando sopra ritmo. Altro BREAK, per il 5-2 Sinner. Chiude 6-2 il n.6 del mondo, solidissimo al servizio, in ogni settore di gioco. Ha perso solo 1 punto al servizio nel secondo parziale, nonostante un 53% di prime palle in campo. Troppo netta la differenza nella spinta, nella pressione, nell’intensità.

Come all’avvio del secondo set, anche nel terzo Sonego serve e Sinner lo porta al limite. Annulla una palla break l’allievo di Arbino, con una coraggiosa – e precisa – discesa a rete. È costretto a tirare un diritto a rischio folle per fare un punto, entrando a tutta sulla risposta aggressiva di Jannik, e chiamando il pubblico a sostenerlo un po’. Con un urlaccio dopo una prima palla vincente, 1-0 Sonego. Sinner commette il primo doppio fallo del match, ma su, 40-0, quindi chiude in sicurezza per l’1 pari e nel game successivo risponde con una profondità incredibile, letteralmente nei piedi di Sonego. Il piemontese si irrigidisce, la prima palla scompare e son dolori. Con un diritto sparato malamente lungo in scambio, è 0-40, tre PB per Sinner, chance che profumano di match point anche se siamo solo nel terzo game. Annulla le prime due col servizio, ma sulla terza si scambia e la profondità di Jannik provoca l’ennesimo errore col diritto di Lorenzo, costretto a ritmi elevatissimi. BREAK Sinner, 2-1 e servizio. Nel quarto game per la prima volta Sonego è in vantaggio in risposta, 15-30, trova un’accelerazione profondissima ma Jannik trova di contro balzo un colpo che sorprende il piemontese. Apre le braccia, esterna la frustrazione al suo angolo Sonny, “ma come è possibile” dice. Scampato il mini pericolo, Jannik spinge col rovescio lungo linea e consolida il vantaggio sul 3-1. Nemmeno in questa fase è calata la sua tensione, anzi, si è buttato avanti per recuperare dalla prima situazione di svantaggio, segnale evidente di forza mentale. Il match di fatto si è chiuso qua, si scorre sui turni di servizio sino al 6-4 conclusivo che qualifica Jannik per il terzo turno. Attende il vincente di Wawrinka – Etcheverry, scenderà in campo nettamente favorito. Con questo livello di gioco, intensità e brillantezza fisica, questo Jannik è pessimo avversario per tutti.

L. Sonego vs J. Sinner



Slam Us Open L. Sonego L. Sonego 4 2 4 J. Sinner [6] J. Sinner [6] 6 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0