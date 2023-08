US Open: brutta sconfitta per Musetti, rimontato da Droguet

Troppo brutto per essere vero. Un incubo. L’ingresso in uno Slam non è mai facile, anche se l’avversario sembra sulla carta “comodo” o poco conosciuto, come dimostrano le sconfitte o la fatica fatta da diversi ottimi giocatori in questa prima giornata di US Open, ma nessuno si aspettava una sconfitta di Lorenzo Musetti contro il qualificato francese Titouan Droguet (n.171 ATP, all’esordio nel main draw di uno Slam). 6-3 0-6 6-7(5) 6-3 6-2 lo score conclusivo di una battaglia durata oltre tre ore e mezza, più ricca di errori che di qualità, che il transalpino ha portato a casa con merito, più continuo al suo livello e resistente, sia a livello fisico che mentale. È stato bravo il 22enne di Villeneuve Saint Georges a crederci sino alla fine, restare in scia a Musetti quando l’azzurro l’ha sovrastato tecnicamente, per intensità e spinta, perché ha intuito le troppe incertezze e tensione di Lorenzo, entrato in campo “male” e uscito sconfitto ancor più duramente.

L’azzurro ha sofferto una partenza lenta, con tanti errori e un’attitudine passiva per colpa di un’evidente tensione che ha irrigidito il suo braccio. Nel secondo set l’inerzia è totalmente cambiata a favore di “Muso”, che ha preso in mano il gioco ed è scappato via. Braccio finalmente sciolto, diritto potente, cambi di ritmo col rovescio e apertura degli angoli, tutto nel tennis di Lorenzo ha ripreso a funzionare, non come nelle giornate migliori, ma la differenza di qualità e intensità col rivale è stata netta, come dimostra il “cappotto” inflitto al rivale. Vinto il terzo set al tiebreak (rimontando un break iniziale per uno dei tanti “buchi” patiti nel match), la partita sembrava ormai indirizzata verso Musetti, avanti 3-2 e servizio nel quarto set. Pareva anche stanco il francese, non abituato a match così lunghi e intensi. Purtroppo…sullo 30-0, si è spenta la luce nel tennis dell’azzurro, e di fatto non si è più riaccesa. È mancata anche una reazione, almeno di rabbia se non tecnica, il rifiutare una sconfitta contro un avversario volitivo ma oggettivamente inferiore. Da lì in avanti il toscano ha trovato qualche giocata, con la sua mano d’oro, ma non è più riuscito a trovare continuità. Nemmeno è riuscito a far sentire la pressione ad un avversario che mai si era ritrovato in quella situazione, forse sarebbe bastato per farlo crollare. Proprio questa mancanza di consistenza e presenza di fronte ad un tennista come Droguet è l’aspetto più negativo della sconfitta.

Per tutto il match Musetti è andato a corrente alternata, grandi giocate e poi cali improvvisi, inspiegabili, non provocati da una grande pressione imposta del rivale. In quel momento del quarto set, Lorenzo ha subito un crollo verticale, ha perso 6 game di fila, quasi assente dal campo, un parziale che non è riuscito più a rimontare. Non ha molto senso parlare di aspetti tecnici o tattici. Certamente Musetti ha prodotto un tennis troppo estemporaneo, eccetto quella ventina di minuti del secondo set, e dal servizio ha ricavato troppo poco (55% di prime in campo). Ma il dato più negativo, in termini di numeri, sono i 67 errori, troppi. L’aspetto tecnico più negativo della sua prestazione resta il non aver mai trovato ritmo ed efficacia in risposta. Non ha servito male Droguet, ma non è certo uno col servizio “bomba” o che non puoi leggere. Con un atteggiamento passivo e troppa tensione in risposta, Musetti ha reso troppi game di servizio del francese davvero comodi, e contro un qualificato, che conosceva bene le condizioni di gioco e che non aveva niente da perdere, non te lo puoi permettere. Spiace davvero aver assistito a una sconfitta brutta e inattesa, sulla quale dovrà riflettere a freddo per capire i motivi di quest’eccesso di tensione e di cali.

Droguet esordisce a US Open (e in uno Slam) al servizio. Un buon game, approfitta di una posizione in risposta davvero arretrata di Musetti e con una smorzata slice perfetta muove lo score nel match. Lorenzo sembra un po’ teso in quest’avvio, ha qualche difficoltà a sciogliere e far correre il braccio, ma appena trova velocità e profondità genera un ritmo che il francese fa fatica a contenere, soprattutto dal lato sinistro. Titouan serve bene, spinge col diritto, al momento i suoi game scorrono via velocissimi. Comodo finalmente il terzo turno di battuta per l’azzurro, a zero impatta 3 pari. Non un gran tennis finora, più gli errori dei punti vincenti e poche le variazioni di Lorenzo, che spinge con potenza e precisione col diritto nello scambio, ma non trova la misura in risposta. Musetti incappa in un brutto game servendo sul 3-4: doppio fallo, un attacco con tempi sbagliati e volée mal toccata, poi un diritto forzato in corridoio. Errori che gli costano il 15-40, prime palle break del match. Si salva col servizio, Ace e poi prima esterna potente. Difende ancora col servizio anche una terza e poi una quarta palla break, ma resta titubante nell’aggredire la palla, non cerca né la massima velocità e nemmeno un angolo per aprirsi il campo. Alla fine il break arriva alla quinta PB, con un altro errore di un Lorenzo estremamente passivo in questa fase. Serve per il set sul 5-3 Droguet. Vola 40-0 Titouan, ma con le spalle al muro Musetti finalmente lascia andare il braccio e forza il game ai vantaggi. Spreca la rimonta con un diritto sparato in rete da tre quarti campo, e Droguet chiude al quarto set point con una solida difesa della rete. 6-3 per il francese, un set meritato, più offensivo ed efficace al servizio, male l’azzurro, 12 errori gratuiti e in risposta non ha mai inciso.

Inizia contratto anche il secondo set Lorenzo, serve e sbaglia prima uno smash e poi la smorzata, evidente come il suo braccio di rigido. Con una magia difensiva di rovescio Droguet si guadagna una palla break molto pericolosa… per fortuna Musetti mette la prima e spara, di rabbia, il più bel rovescio della partita finora. Quel colpo, quel rovescio splendido, è forse la scossa che serviva al toscano. In risposta ora la palla viaggia, e il passante di rovescio è potente. Si porta 15-40, prime palle break nel match. Con un altro rovescio, stavolta il “suo” lungo linea, sorprende il rivale, immobile. BREAK Musetti, avanti 2-0 e poi 3-0, primo allungo del match, finalmente più attivo e aggressivo. L’inerzia del match è totalmente ribaltata a favore dell’azzurro, molto salito di rendimento, con il transalpino incapace di reggere questi ritmi per lui troppo alti. Nel quarto game Lorenzo impatta una risposta di rovescio da cineteca e punisce un paio di attacchi sprovveduti del rivale. Arriva un altro break, e pure il 6-0. Tutto ora va troppo rapido per Droguet. Musetti finalmente in controllo, impone la sua maggior qualità su di un avversario tornato “con i piedi per terra”. Solo 4 errori per “Muso” e 72% di punti vinti in risposta.

Purtroppo inizia male il terzo set Musetti, errori (incluso un doppio fallo), calato nella concentrazione. Con un passante di diritto splendido ha annullato una palla break, ma cede il turno di battuta alla seconda, con un errore banale. Droguet con un buon game si porta 2-0, può fare corsa di testa che gli consente di prendere ritmi. Lorenzo resta in scia, non così “down” come nel primo set ma incapace di trovare continuità di prestazione ad alto livello, e il suo calo a ravvivato il rivale, tornato a servire bene. La luce si accende di nuovo sul 2-3, con un paio di accelerazioni delle sue. Il Contro Break arriva alla terza chance del game, con un altro passante di rovescio, stavolta cross, meraviglioso. 3 pari. Quella luce riaccesa ora abbaglia sul campo, come sulle volée bassa di difficoltà 10 che gli vale il 40-0. Quando Lorenzo gioca così, la differenza con Droguet è abissale, ma si complica di nuovo la vita con due doppi falli di fila. Con un po’ di fatica, il sorpasso arriva, 4-3 Musetti. Complicato il nono game per l’azzurro, da 30-0 con tre errori concede una palla break, che salva con una sbracciata di rovescio delle sue. Alti e bassi, e 5-4 avanti l’azzurro. L’equilibrio non si rompe, tiebreak. Lorenzo vince una schermaglia sotto rete con un tocco magico, quasi impossibile (2 pari), ma il servizio non lo assiste in questa fase decisiva. Soffre spingendo col diritto, ma senza cambiare ritmo, Musetti. 3-2. Il primo punto in risposta lo vince Lorenzo, errore col diritto di Droguet in scambio, 4-2, e un altro duro scambio costa al francese il 2-5. Di sostanza, di spada più che di fioretto, l’allievo di Tartarini chiude il tiebreak per 7 a 5 al terzo set point, con un buon attacco col diritto. 21 errori, troppi, un misero 48% di prime di campo per l’azzurro, dati che confermano gli alti e bassi.

Quarto set. Titouan sembra meno rapido, non è abituato a partite così intense e lunghe. Concede una palla break in apertura, ma si salva col servizio e poi un bel serve and volley. Anche Musetti concede una palla break, con un back che atterra largo. Alza l’attenzione, la velocità dei colpi e ritrova il servizio, 1 pari. Durissimo il terzo game, Lorenzo spinge ma le difese del francese sono di qualità. Cancella ancora una palla break Droguet, qualche rimpianto per l’azzurro nel game. Nel quarto gioco arriva il punto del match, succede di tutto, lo vince Musetti e sono le classiche situazioni che accendono il tennis del nostro. In risposta sul 2 pari la palla di “Muso” è ficcante, il diritto pesante. 0-30. Con un bel cambio di ritmo (rovescio in back, poi diritto pesante lungo linea) Lorenzo vola 0-40, tre palle break consecutive. Titouan non smarrito la prima palla, finalmente la risposta di Musetti è profondissima. BREAK Musetti, 3-2 e servizio. Quando sembrava “fatta”, arriva il calo che complica tutto di nuovo. Lorenzo smarrisce la concentrazione, la prima palla e pure la seconda (tre doppi falli), restituisce il break alla terza chance, a conclusione di un game davvero brutto, 3 pari e poi 4-3 Droguet. È di nuovo rigido all’impatto il toscano, la sua palla non va, è incerto. 0-30, momento delicatissimo, e palla break ai vantaggi. Niente, con un diritto sparacchiato a mezza rete Musetti crolla sotto 3-5, di nuovo totalmente bloccato dalla tensione. Droguet non si fa scappare l’occasione, mette la prima in campo e sfrutta le risposte gettate dell’azzurro. 6-3 per il francese, si va al quinto. Da 3-2 30-0 un crollo verticale per Lorenzo.

Quinto set, Musetti inizia alla battuta, ma la sua testa sembra rimasta al pessimo finale del set precedente. Non funziona niente, guarda sconsolato il suo angolo allargando le braccia, non si capacita di quanto sia giocando male. 0-40 e doppio fallo in rete sul 15-40 (undicesimo della partita). Un break sanguinoso, quinto gioco perso consecutivamente, e senza che l’avversario abbia fatto chissà cosa. Droguet si butta a rete, è pure sospinto dal pubblico, consolida il break sul 2-0, con un “cappotto” subito da Lorenzo da quel 3-2 del quarto. Trova una piccola reazione Musetti, interrompe l’emorragia, ma si affida solo al braccio, alla giocata, nessuna sostanza in una fase del match nel quale invece dovrebbe cercare di non regalare niente e mettere pressione all’avversario, mai stato così vicino a una vittoria così importante in carriera. Droguet è rapido, molto vivo fisicamente, risponde con potenza e spostare Musetti. Con un tocco quasi beffardo vola 15-40, altre due chance per il doppio allungo, di fatto due match point. Le cancella con due giocate top Lorenzo, gran tocco, ma dopo gli “alti”, ecco il “basso”, il dodicesimo doppio fallo. Attacca il francese, il passante di rovescio – difficile – di Musetti è largo. 4-1 e doppio break Droguet, ormai vede il traguardo e lascia correre il braccio, trovando bei colpi e quasi zero resistenza dell’azzurro. Un diritto in rete giocato totalmente frontale costa a Musetti il primo match point sul 5-1 30-40. Lo salva con un bel rovescio cross. Salva anche un secondo match point, si trascina sul 2-5, e mentalmente sconfitto lascia andare il braccio. Strappa due anche palle break Lorenzo, ma non trema il francese, con un Ace al terzo match point chiude una partita per lui da sogno, e vero incubo per Musetti. Tanta, troppa fatica, tensione e cali. Aveva un bel vantaggio “Muso”, ha dimostrato una netta superiorità tecnica in campo, ma ha sofferto dei momenti davvero inspiegabili di tensione e calo di attenzione, intensità e focus che ha pagato con una delle più brutte sconfitte in carriera. Una battuta d’arresto inattesa e dolorosa.

