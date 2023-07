Elisabetta Cocciaretto dopo il successo a Losanna: “E’ stata la settimana più pazza e bella della mia carriera” (con il video della Finale)

Elisabetta Cocciaretto: “Sono felicissima, è stata una partita durissima: io e Clara ci conosciamo da giovanissime, le faccio i complimenti per il suo torneo. E’ stata la settimana più pazza e bella della mia carriera. Sono arrivata qui senza aspettative, sono rimasta 13 ore in campo ed ho vinto il mio primo titolo. Qui mi sono sentita a casa e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta”. Ringrazia anche la Federazione per il sostegno ricevuto Elisabetta, ed il suo coach Fausto scolari: “Senza di te tutto questo non sarebbe stato possibile”. E poi dichiara di essere arrivata a Losanna in macchina, perché all’ultimo momento il suo volo era stato cancellato e quindi di essersi potuta allenare pochissimo….