Elisabetta Cocciaretto trionfa a Losanna: il primo trofeo WTA e ingresso in top 30

Un sorriso luminoso, capace di illuminare una settimana intensa e movimentata. Tra maratone tennistiche, interruzioni a causa della pioggia, cerotti e fasciature, Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il primo trofeo della sua carriera nel circuito WTA al “Ladies Open Lausanne” in Svizzera, oltre a guadagnare l’ingresso nella top 30 mondiale (da domani sarà al 30 esimo posto).

Nella finale, la 22enne di Fermo, classificata n.42 nel ranking WTA e seconda testa di serie del torneo, ha avuto la meglio sulla francese Clara Burel con il punteggio di 75 46 64 in una partita che ha visto entrambe lottare tenacemente per ogni punto durante le due ore e 43 minuti di gioco.

La vittoria di Elisabetta Cocciaretto al torneo di Losanna è molto più di un semplice trionfo in un torneo. È la dimostrazione che con determinazione, grinta e talento, è possibile raggiungere grandi risultati. E con un sorriso così radioso, il futuro appare brillante per la tennista italiana.

Questo trionfo rappresenta il 79° successo per una tennista italiana nel circuito WTA e il terzo della stagione, unendosi alle vittorie di Giorgi e Bronzetti. Nonostante le difficoltà iniziali, Cocciaretto ha dimostrato grande determinazione e capacità di reazione, caratteristiche che hanno fatto la differenza nel match e in tutta la settimana in terra Svizzera.

Nel primo set, l’azzurra ha dovuto fronteggiare e annullare palle-break, ma è riuscita a conquistare il servizio della sua avversaria nel dodicesimo gioco (a 0) portando a casa la frazione per 7 a 5.

Il secondo parziale ha visto tanto equilibrio tra le due tenniste. Burel ha messo sotto pressione l’italiana, che ha dovuto fare i conti con doppi falli e palle-break. Sul 4 pari Elisabetta mancava tre palle per il 5 a 4 ed alla prima occasione del game cedeva il turno di battuta con la transalpina che nel gioco successivo teneva a 30 il turno di servizio vincendo la frazione per 6 a 4.

Nel terzo e decisivo set, Cocciaretto ha dimostrato ancora una volta la sua voglia di vincere. Nonostante fosse indietro nel punteggio (sotto per 2 a 4), è riuscita a rientrare in partita e a portarsi in vantaggio. Al termine di uno scambio mozzafiato, ha conquistato il match-point, e con un preciso diritto al volo ha siglato la sua storica vittoria per 6-4.

WTA Lausanne Clara Burel Clara Burel 5 6 4 Elisabetta Cocciaretto [2] Elisabetta Cocciaretto [2] 7 4 6 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Clara Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Clara Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Clara Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Federico Di Miele