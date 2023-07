Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: Allo Junior Tennis Perugia c’è il trionfo di Fausto Tabacco

Il messinese classe 2002 conquista il 15mila battendo in finale l’aquilano Picchione 76 63. “Grazie al mio coach, ora voglio crescere”. Tarpani: “Un ringraziamento agli sponsor ed allo staff, vi diamo appuntamento al prossimo anno”.

E’ andata in archivio la terza edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale con montepremi di 15 mila dollari giocato sui campi in terra rossa dello Junior Tennis Perugia. Nell’attesissima finale il successo è andato al messinese Fausto Tabacco, terza testa di serie del torneo, che ha superato l’aquilano Andrea Picchione col punteggio di 76 (3) 63. Per Tabacco, allenato da Andrea Basso che tra l’altro vinse proprio sui campi dello Junior la prima edizione del torneo, nel 2021 con successo in finale su Luca Nardi, si tratta del secondo titolo internazionale conquistato in carriera.

Primo set equilibrato, con Picchione avanti in più di una circostanza, il tie-break ha però premiato la maggiore regolarità dell’isolano. Nel secondo parziale, Tabacco ha mostrato tutta la sua solidità riuscendo a portare a casa il risultato. “Ringrazio il mio coach, l’organizzazione ed il pubblico – ha sottolineato durante la premiazione il vincitore -. E’ sempre bello giocare questi tornei in Italia, sono soddisfatto della settimana e adesso spero di migliorare giorno dopo giorno”. “Complimenti al mio avversario e grazie di cuore allo staff dell’organizzazione – ha rimarcato Picchione -, ho fatto finale in singolare e vittoria nel doppio quindi posso essere contento”. Alle premiazioni della manifestazione sono intervenuti tra gli altri il Chief Financial Officer di Fornaci Briziarelli Marsciano Pieraldo Passaro, il consigliere comunale del Comune di Perugia, Francesca Renda, il presidente del comitato regionale umbro della Federazione Italiana Tennis e Padel Roberto Carraresi, i Maestri dello Junior Tennis Perugia Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana. Tra i premiati anche il supervisor ITF Maria Cristina Barbarano e l’arbitro della finale Lidia Avena. “Ringraziamo gli sponsor e tutto lo staff perché anche grazie loro ci troviamo a commentare la perfetta riuscita del torneo – hanno sottolineato i Maestri dello Junior -. E’ stato un evento di ottimo livello, con bei colpi e tanto agonismo, proseguiremo nel nostro impegno anno dopo anno per far crescere questa manifestazione e anche per ricordare con affetto il fondatore dello Junior Tennis Perugia, ‘Poppy’ Vinti”. “Stiamo già pensando alla prossima edizione di un evento che alla Fornaci Briziarelli Marsciano sta molto a cuore – il pensiero di Passaro -. Qui allo Junior tutto è perfetto e si respira aria di famiglia”. “Complimenti a tutti, un bel torneo ed un altro evento importante per gli appassionati di tennis, perugini e non solo”, ha sottolineato Roberto Carraresi.