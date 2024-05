Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Venerdì 24 Maggio 2024. Si concludono le quali. In campo altri tre azzurri

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Filip Misolic vs Quentin Halys

Sara Errani vs Elena-Gabriela Ruse

Zizou Bergs vs Mathias Bourgue

Court 14 – Ore: 11:00

Katie Volynets vs Oksana Selekhmeteva

Jaime Faria vs Felipe Meligeni alves

Marina Stakusic vs Yuliia Starodubtseva

Court 7 – Ore: 11:00

J.J. Wolf vs Jesper De jong

Hailey Baptiste vs Tamara Zidansek

Thiago Monteiro vs Daniel Rincon

Court 6 – Ore: 11:00

Roman Andres Burruchaga vs Jozef Kovalik

Anastasia Zakharova vs Eva Lys

Court 12 – Ore: 11:00

Julia Avdeeva vs Olivia Gadecki

Francesco Maestrelli vs Mikhail Kukushkin

Cristina Dinu vs Laura Pigossi

Court 13 – Ore: 11:00

Rebecca Sramkova vs Panna Udvardy

Andrea Vavassori vs Henri Squire