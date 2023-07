Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti del torneo WTA 250 di Losanna. Fuori la Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto, la giovane 22enne di Fermo, attualmente n.42 nel ranking WTA e seconda testa di serie, ha brillantemente superato il secondo turno del torneo WTA 250 di Losanna.

Al suo esordio, Elisabetta ha dimostrato grande carattere annullando un match-point contro la tenace Naef, n.159 del ranking mondiale. Il successivo scontro l’ha vista contrapposta all’argentina Julia Riera, che occupa la posizione n.143 del ranking. Malgrado alcune difficoltà, Cocciaretto ha saputo imporsi con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3.

Nel terzo e decisivo set, Elisabetta, pur avendo ceduto un break di vantaggio nel quarto game, ha messo in mostra una sorprendente forza mentale piazzando tre game consecutivi, seguiti da due break, che l’hanno portata sul punteggio di 5 a 2 con il servizio a sua disposizione. Nonostante abbia perso la battuta sul 5 a 2, non si è lasciata scomporre e ha immediatamente recuperato con un nuovo break, aggiudicandosi l’incontro per 6 a 3.

Il prossimo impegno vedrà la tennista azzurra sfidare la russa Elina Avanesyan, n.68 nel ranking mondiale, nei quarti di finale.

WTA Lausanne Julia Riera Julia Riera 1 6 3 Elisabetta Cocciaretto [2] Elisabetta Cocciaretto [2] 6 3 6 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Julia Riera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Julia Riera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Julia Riera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Julia Riera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Julia Riera 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 Julia Riera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Julia Riera 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Nello stesso torneo, purtroppo, si è registrata la terza sconfitta consecutiva al primo turno per Lucia Bronzetti, attualmente n.69 WTA e quarta testa di serie. Bronzetti è stata sconfitta con il punteggio di 6-2, 6-4 dalla slovena Tamara Zidansek, n.133 del ranking ma che lo scorso anno ha sfiorato le top 20. Zidansek non è nuova a successi in questo torneo, avendo già vinto l’edizione 2021, anno in cui ha raggiunto anche la semifinale al Roland Garros.