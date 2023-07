Nitto ATP Finals, è partito il countdown Appuntamento al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre; Alcaraz il primo qualificato, i fan aspettano Sinner

Questa mattina, presso il Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Masterplan delle Nitto ATP Finals 2023. In occasione della terza edizione italiana della grande kermesse di fine stagione, in programma al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre p.v., il site del capoluogo piemontese sarà ulteriormente ingrandito e migliorato per permettere ai fan, ai partner e agli otto migliori giocatori della stagione di singolare e alle otto migliori coppie di doppio di vivere una esperienza indimenticabile.

Dopo il saluto del padrone di casa, il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, e gli interventi del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, del Presidente di ATP Andrea Gaudenzi e del Presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli attraverso un videomessaggio, dell’Assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi della Città di Torino Domenico Carretta, e dopo che Luca Villa ha letto un messaggio a nome del Presidente e Ceo di Nitto Denko Corporation Hideo Takasaki, il Direttore Generale della FITP Marco Martinasso ha illustrato nel dettaglio il Masterplan con tutte le novità che caratterizzeranno l’edizione 2023.

Tutte le novità del Masterplan – Le Nitto ATP Finals si confermano quale ‘evento incentrato sul suo pubblico’ ed è per questo motivo che la presentazione del Masterplan dell’edizione 2023 è fortemente focalizzata sull’esperienza che il Torneo vuole riservare ai fan, ai partner e ai loro ospiti, con il chiaro obiettivo di assicurare loro una experience indimenticabile. La Venue si trasforma e si estende: 120mila mq con nuovi servizi dedicati al pubblico e attività di intrattenimento non-stop durante tutto il corso della giornata. Video mapping sulla Torre Maratona trasformeranno gli spazi esterni rendendoli ancora più coinvolgenti. Le aree riservate alla ristorazione garantiranno esperienze enogastronomiche nuove e ancora più complete mentre l’estensione del Fan Village attraverso l’integrazione di un terzo padiglione, interamente dedicato alla promozione delle discipline della racchetta, regalerà al pubblico di tutte le età un coinvolgimento attivo.

Carlos illumina la Mole, Jannik infiamma la Race – Le Nitto ATP Finals, l’evento in cui ‘i campioni eleggono il loro Campione’, sono a poco più di 100 giorni di distanza. E mentre Torino si prepara alla più grande festa del tennis, abbiamo già il nome del primo qualificato: è Carlos Alcaraz, 20 anni da Murcia. Dopo il trionfo alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano nel 2021, lo spagnolo si è reso protagonista di una rapida ascesa che lo consegnerà a Torino da leader indiscusso della nuova generazione di fenomeni, con 12 titoli già in bacheca tra cui spiccano due Slam e quattro Masters 1000.

Con la storica affermazione a Wimbledon, la prima della sua carriera sui prati dell’All England Club, il talento spagnolo ha potuto festeggiare anche il pass per le Nitto ATP Finals 2023; costretto a saltare la manifestazione nello scorso anno per infortunio, lo spagnolo potrà dunque tornare al Pala Alpitour da protagonista dopo che lo scorso novembre aveva partecipato solo per qualche minuto alla cerimonia di premiazione del numero 1 del mondo. La qualificazione di Carlitos è stata celebrata dalla città di Torino con una suggestiva iniziativa: il suo volto, tra gioco di luci ed effetti, è apparso sulla Mole Antonelliana, il simbolo della città. La celebrazione sarà ripetuta anche per gli altri sette qualificati, e il prossimo volto pronto ad apparire sulla Mole è quello di Novak Djokovic ad un soffio dalla sua sedicesima qualificazione. Gli appassionati di casa seguono con attenzione i movimenti nella Race di Jannik Sinner; grazie alla semifinale di Wimbledon, la prima disputata in carriera in uno Slam, l’azzurro si è reso

protagonista di un importante balzo in avanti e, in attesa dei risultati dello swing sul cemento americano e, soprattutto, del conforto della matematica, la sua qualificazione diventa ogni giorno di più una concreta possibilità.

The Peppestone ATP singles and doubles Race to Torino:

1. Carlos Alcaraz (SPA) 6.675 punti (Q.)

2. Novak Djokovic (SRB) 5.945 punti

3. Daniil Medvedev 5.120 punti

4. Andrey Rublev 3.215 punti

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.175 punti

6. Jannik Sinner (ITA) 3.175 punti

7. Holger Rune (DEN) 3.025 punti

8. Casper Ruud (NOR) 2.400 punti

1. Koolhof / Skupski (OLA/GBR) 5.220 punti

2. Dodig / Krajicek (CRO/USA) 4.480 punti

3. Bopanna / Ebden (IND/AUS) 3.410 punti

4. Granollers / Zeballos (SPA/ARG) 3.317 punti

5. Gonzalez/Roger-Vasselin (MEX/FRA)

3.005 punti

6. Nys / Zielinski (POL/POL) 2.847 punti

7. Gille / Vliegen (BEL/BEL) 2.692 punti

8. Gonzalez / Molteni (ARG/ARG) 2.340 punti

‘Tennis in Città’ e le altre iniziative dell’ISF – In attesa di vedere in azione gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie, Torino comincia già a mettere il tennis al centro dell’attenzione. Nei mesi dimsettembre e ottobre sei parchi e luoghi iconici della città diventeranno location di ‘Tennis in Città’. La manifestazione, che tanto successo ha avuto negli anni passati, si articolerà su sei appuntamenti aperti a tutti coloro che vorranno avvicinarsi a una disciplina che in Italia sta vivendo un momento di straordinario interesse. In ogni sito sarà installato un campo dove insegnanti e fiduciari dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ assisteranno i bambini e i ragazzi che vorranno approcciarsi alla disciplina del tennis, ma anche gli adulti che vorranno avvicinarsi per la prima volta al tennis.

Queste le tappe di ‘Tennis in Città:

· 22-24 settembre: Piazza San Carlo

· 29 settembre – 1 ottobre: Piazza d’Armi

· 6-8 ottobre: Parco Dora

· 13-15 ottobre: Parco della Confluenza

· 20-22 ottobre: Piazza Arbarello

· 27-29 ottobre: Parco Ruffini

L’Istituto Superiore di Formazione ha in programma altre iniziative promozionali rivolte ai più giovani, che potranno così vivere l’atmosfera delle Nitto ATP Finals 2023:

– 10 novembre al PalaRuffini festa di ‘Racchette in Classe’, attesi circa quattromila bambini

– dal 12 novembre Master nazionale Junior Next Gen per Under 10, 12 e14

– dal 12 novembre Master nazionale Road to Torino per gli Under 11 e 13

Biglietteria e formula del torneo – I biglietti e gli abbonamenti per l’edizione 2023 delle Nitto ATP Finals sono disponibili online ai link

https://tickets.nittoatpfinals.com/it e https://www.ticketone.it/artist/nitto-atp-finals

A designare gli otto partecipanti alla 54.ma edizione delle Nitto ATP Finals sarà la Pepperstone ATP Live Race to Torino, ovvero la classifica che si ottiene considerando soltanto i migliori 19 risultati ottenuti nel corso dell’anno solare 2023. I 19 migliori risultati saranno calcolati tenendo in considerazione le seguenti prove:

– i quattro tornei del Grande Slam;

– gli otto ATP Masters 1000 obbligatori;

– i migliori sette risultati ottenuti in altri tornei (Masters 1000 Monte-Carlo, United Cup, ATP 500, ATP 250, ATP Challenger).

Unica eccezione è il caso in cui uno dei vincitori di una prova del Grande Slam della stagione non dovesse trovarsi dopo l’ultimo torneo tra i primi 8 della ATP Race to Torino, ma comunque compreso tra i primi 20: gli verrebbe riservato un posto alle Nitto ATP Finals insieme ai primi 7 della Race. Gli otto qualificati vengono inseriti in due gironi all’italiana: i primi due in classifica si affrontano nelle semifinali incrociate (il primo di un gruppo contro il secondo dell’altro) e quindi in finale. Lo stesso meccanismo si applica anche per la qualificazione delle otto coppie di doppio.

Le dichiarazioni

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo: “Questo è il terzo anno in cui Intesa Sanpaolo è Host Partner delle Nitto ATP Finals di Torino e ci accingiamo ad ospitare nuovamente i migliori tennisti al mondo per un evento di grande sport e spettacolo. Nei primi due anni abbiamo visto crescere questo appuntamento che per Torino significa visibilità internazionale, ricadute economiche significative e uno slancio di ottimismo. Lo sport è un indispensabile portatore di valori universali in cui si ritrova anche Intesa Sanpaolo: l’aspirazione a migliorarsi, la competizione leale, il rispetto delle regole. Per questo non facciamo mancare il nostro sostegno a iniziative sportive in tutto il Paese, con particolare attenzione ai giovani”.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Oggi è il giorno in cui serve iniziare a fare le cose ancora un po’ più alla grande. Lo dicono i numeri, i risultati, lo dicono i dati della biglietteria che va alla grande. Il dato che vi presentiamo è consolidato, anche se mancano tre mesi e mezzo all’inizio della manifestazione. Abbiamo già venduto i due terzi dei biglietti totali venduti l’anno scorso. Abbiamo un incremento del 30% in termini economici e del 19% sui biglietti

venduti rispetto allo stesso momento dello scorso anno. Abbiamo venduto quasi 80 mila biglietti ma credo che il dato più interessante sia l’esplosione di biglietti venduti all’estero: 11.498 venduti finora, ovvero l’80% in più rispetto all’anno scorso quando la percentuale totale di spettatori dall’estero è stata del 38%. Questa sarà l’edizione dei record, abbiamo creato delle strutture più grandi che devono accogliere un numero maggiore di persone e soprattutto garantire la stessa qualità dell’esperienza dei primi due anni. Quella customer satisfaction che è stata uno dei punti di forza, apprezzato da tutto il nostro pubblico”.

Andrea Gaudenzi, Presidente di ATP: “Mi dispiace di non essere con voi. Questa sarà la terza edizione a Torino delle Nitto ATP Finals. Quest’anno ci saranno ulteriori miglioramenti per cui ringrazio la FITP, il Comune di Torino, la Regione Piemonte e tutti gli sponsor. La lista dei primi otto nella Race è entusiasmante. Alcaraz è già qualificato, Djokovic è secondo, c’è Sinner in lista, quinto dopo un ottimo Wimbledon. Abbiamo ancora la possibilità di vedere tre generazioni in campo alle Nitto ATP Finals. Ci vediamo a novembre a Torino”.