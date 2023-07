Challenger Pozoblanco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri presenti nel Md

Challenger Pozoblanco – Tabellone Principale – hard

(1) Grenier, Hugo vs (PR) Herbert, Pierre-Hugues

Kachmazov, Alibek vs Qualifier

Mejia, Nicolas vs Masur, Daniel

Palan, Dominik vs (6) Escoffier, Antoine

(3) Bellucci, Mattia vs Wessels, Louis

Added, Dan vs Bellier, Antoine

Moro Canas, Alejandro vs Qualifier

Verdasco, Fernando vs (5/WC) Llamas Ruiz, Pablo

(7) Berankis, Ricardas vs Marie, Jules

Atmane, Terence vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs (WC) Butvilas, Edas

Qualifier vs (4) Nava, Emilio

(8) Ilkel, Cem vs (WC) Menendez-Maceiras, Adrian

Ficovich, Juan Pablo vs Peniston, Ryan

Erel, Yanki vs Qualifier

Qualifier vs (2) Moreno De Alboran, Nicolas

(1) Lock, Benjaminvs Echeverria, JohnRosenkranz, Matsvs (10) Soriano Barrera, Adria

(2) Peliwo, Filip vs (WC) Cejudo, Miguel

(WC) Blanch, Dali vs (9) Bertrand, Robin

(3) Poullain, Lucas vs Karlovskiy, Evgeny

(WC) Vives Marcos, Pedro vs (8) Jorda Sanchis, David

(4) Coulibaly, Eliakim vs Montes-De La Torre, Inaki

Nam, JiSung vs (12) Sun, Fajing

(5) Strombachs, Robert vs Barroso Campos, Alberto

Damas, Miguel vs (11) Bittoun Kouzmine, Constantin

(6) Cukierman, Daniel vs (WC) Lopez Escribano, Alejandro

Gaubas, Vilius vs (7) Blanch, Ulises

1. [WC] Pedro Vives Marcosvs [8] David Jorda Sanchis2. Miguel Damasvs [11] Constantin Bittoun Kouzmine(non prima ore: 19:00)3. [2] Filip Peliwovs [WC] Miguel Cejudo4. [6] Daniel Cukiermanvs [WC] Alejandro Lopez Escribano(non prima ore: 22:00)

Pista 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Lucas Poullain vs Evgeny Karlovskiy

2. [5] Robert Strombachs vs Alberto Barroso Campos (non prima ore: 19:00)

3. Mats Rosenkranz vs [10] Adria Soriano Barrera

4. [1] Benjamin Lock vs John Echeverria

Pista 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Eliakim Coulibaly vs Inaki Montes-De La Torre

2. JiSung Nam vs [12] Fajing Sun (non prima ore: 19:00)

3. [WC] Dali Blanch vs [9] Robin Bertrand

4. Vilius Gaubas vs [7] Ulises Blanch