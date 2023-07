Challenger Braunschweig: Il Tabellone Principale e di Quali. 5 azzurri nel Md

Challenger Braunschweig – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Altmaier, Daniel vs Zeppieri, Giulio

Sels, Jelle vs Passaro, Francesco

Marterer, Maximilian vs Agamenone, Franco

Qualifier vs (6) Daniel, Taro

(3) Cecchinato, Marco vs Qualifier

Skatov, Timofey vs Qualifier

Andreev, Adrian vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs (7) Munar, Jaume

(8) Martinez, Pedro vs (Alt) Travaglia, Stefano

(WC) Molleker, Rudolf vs Kovalik, Jozef

Qualifier vs Seyboth Wild, Thiago

Qualifier vs (4) Coria, Federico

(5) Kotov, Pavel vs Dellien, Hugo

(WC) Topo, Marko vs (Alt) Laaksonen, Henri

(PR) Herbert, Pierre-Hugues vs Gakhov, Ivan

Choinski, Jan vs (2) Molcan, Alex

Challenger Braunschweig – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Hassan, Benjamin vs (Alt) Liutarevich, Ivan

Gutierrez, Oscar Jose vs (9) Friberg, Karl

(2) Lopez San Martin, Alvaro vs (Alt) Milev, Yanaki

(WC) Majdandzic, Marc vs (7) Yevseyev, Denis

(3) Roca Batalla, Oriol vs Vesely, Jiri

Dellavedova, Matthew vs (10) Holmgren, August

(4) Masur, Daniel vs (WC) Opitz, Jannik

(WC) Jebens, Hendrik vs (12) Ramanathan, Ramkumar

(5) Janvier, Maxime vs (Alt) Gavrielides, Liam

(Alt) Schell, Niklas vs (8) Taberner, Carlos

(6) Squire, Henri vs (WC) Lane, Lewie

Reymond, Arthur vs (11) Bittoun Kouzmine, Constantin

BRAWO Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. [6] Henri Squire vs [WC] Lewie Lane

2. [4] Daniel Masur vs [WC] Jannik Opitz

3. [1] Benjamin Hassan vs [Alt] Ivan Liutarevich

Court 11 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. [5] Maxime Janvier vs [Alt] Liam Gavrielides

2. [3] Oriol Roca Batalla vs Jiri Vesely

3. Oscar Jose Gutierrez vs [9] Karl Friberg

Court 5 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. [Alt] Niklas Schell vs [8] Carlos Taberner

2. [WC] Hendrik Jebens vs [12] Ramkumar Ramanathan

3. [WC] Marc Majdandzic vs [7] Denis Yevseyev

Court 7 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. Arthur Reymond vs [11] Constantin Bittoun Kouzmine

2. Matthew Dellavedova vs [10] August Holmgren

3. [2] Alvaro Lopez San Martin vs [Alt] Yanaki Milev