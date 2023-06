Wimbledon 2023: chi trionferà? I pronostici per il maschile

Siamo davvero agli sgoccioli per il più affascinante Slam della stagione tennistica: dal 3 al 16 luglio sui campi in erba di Londra andrà in scena per la 136° volta il torneo di Wimbledon.

Novak Djokovic, attuale numero due del ranking ATP, è al centro delle previsioni e delle speranze. Forte delle vittorie ottenute nei primi due Slam dell’anno in Australia e Francia, il serbo ha la possibilità di raggiungere il prestigioso Grande Slam, un obiettivo che carica l’edizione 2023 di Wimbledon di un’attesa palpabile.

Il torneo di Wimbledon, con la sua storia risalente al 1877, impreziosisce la competizione con un fascino antico e intramontabile. Djokovic, con il suo palmarès di invidiabile consistenza, è in corsa per un altro record: eguagliare le otto vittorie a Wimbledon del leggendario Roger Federer. Attualmente, il serbo detiene sette titoli, sullo stesso gradino del podio con le leggende del tennis Pete Sampras e William Renshaw.

I Favoriti e Gli Outsider del Torneo Maschile

Le quote dei principali bookmakers evidenziano Djokovic come favorito per la vittoria finale a Wimbledon ad 1.70 (vedi quote).

Nonostante i suoi 36 anni, il serbo è in uno straordinario stato di forma, come dimostrato dal recente trionfo al Roland Garros.

Carlos Alcaraz, l’astro nascente del tennis spagnolo e attuale numero uno del ranking mondiale, si profila come il principale rivale di Djokovic. Nonostante la sua giovane età, Alcaraz ha già dimostrato di poter competere ai livelli più alti del tennis mondiale. Una sua vittoria a Wimbledon è quotata a 4.25 (vedi qui).

Anche il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking ATP, è tra i possibili contendenti al titolo (quota 15 qui).

Nel 2023, Medvedev ha già vinto a Miami e Roma, e ha raggiunto la finale a Indian Wells, dove è stato sconfitto da Alcaraz. Nonostante una sorprendente eliminazione al Roland Garros da parte del brasiliano Thiago Seyboth Wild, 172esimo nel ranking mondiale, Medvedev rimane un avversario temibile.

Non possiamo non citare gli emergenti Holger Rune e Taylor Fritz. Il danese Rune e l’americano Fritz hanno dimostrato una crescita costante e rappresentano ulteriori possibili sorprese in un torneo che si preannuncia ricco di emozioni e sfide memorabili. La quota in lavagna è per entrambi 23 su questo sito

Gli Outsider italiani: Sinner, Musetti, Berrettini

Tra gli outsider potenziali spiccano i nomi dei talenti emergenti italiani Jannik Sinner (Q. 17 qui e Lorenzo Musetti (rientra nella categoria altro a quota 50 . Entrambi hanno dimostrato grande tenacia e potenziale, suscitando entusiasmo tra gli appassionati di tennis. Pur non essendo tra i favoriti, il tennis è un gioco di sorprese e sia Sinner che Musetti hanno le capacità per creare qualche scossone.

Un altro nome italiano che ha fatto notizia negli ultimi anni è Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon 2021. Tuttavia, problemi fisici recenti hanno influenzato le sue performance, riducendo le sue possibilità di essere tra i favoriti.

Il campo è pronto, i giocatori sono pronti. Wimbledon 2023, si parte!