ATP 250 Maiorca e Eastbourne: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo due azzurri (LIVE)

ATP 250 Mallorca (Spagna) – 1°-2° Turno, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [LL] Arthur Rinderknechvs Albert Ramos-Vinolas

2. [4] Adrian Mannarino vs [PR] Guido Pella



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Feliciano Lopez vs Max Purcell (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [LL] Pavel Kotov vs [2] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Constant Lestienne vs Jason Kubler



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Lloyd Harris vs [Q] Roman Safiullin



Il match deve ancora iniziare

3. Corentin Moutet vs [8] Roberto Carballes Baena



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Robin Haase / Philipp Oswald vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Il match deve ancora iniziare

2. [PR] Yuki Bhambri / Lloyd Harris vs Alexander Erler / Lucas Miedler (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Eastbourne (Gran Bretagna) – 1° Turno, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Liam Broadyvs [LL] Jan Choinski

4. Zhizhen Zhang vs [7] Lorenzo Sonego (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Mikael Ymer vs [9] Botic van de Zandschulp (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Daniel Elahi Galan vs Maxime Cressy



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marco Cecchinato vs Mackenzie McDonald



Il match deve ancora iniziare

5. Robert Galloway / Miguel Angel Reyes-Varela vs Rajeev Ram / Joe Salisbury



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs Andre Goransson / Ben McLachlan



Il match deve ancora iniziare

2. Matthew Ebden / John-Patrick Smith vs Nicolas Barrientos / Juan Sebastian Cabal



Il match deve ancora iniziare

3. Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

4. Romain Arneodo / Sam Weissborn vs Lloyd Glasspool / Nicolas Mahut



Il match deve ancora iniziare