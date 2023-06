Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione Maschile. 16 azzurri alla caccia del Md

Wimbledon – Il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot)

(1) M. Arnaldi vs J. Shang

F. Gaio vs D. Cox

F. Ferreira Silva vs D. Dzumhur

R. Bonadio vs (17) E. Gomez

(2) T. Kokkinakis vs L. Riedi

O. Otte vs B. Paire

Z. Svajda vs G. Olivieri

M. Polmans vs (19) A. Vavassori

(3) F. Marozsan vs O. Krutykh

E. Ymer vs A. Escoffier

M. Marterer vs L. Darderi

G. Onclin vs (24) T. Tirante

(4) T. Daniel vs M. Trungelliti

J. Kovalik vs L. Nardi

B. Holt vs Z. Bergs

K. Coppejans vs (27) T. Skatov

(5) R. Albot vs N. Hardt

M. Poljicak vs J. Monday

P. Cuevas vs E. Gerasimov

V. Pospisil vs (20) F. Meligeni Alves

(6) T. Machac vs Y. Uchiyama

F. Agamenone vs K. Uchida

Z. Kolar vs L. Pouille

A. Cazaux vs (23) G. Zeppieri

(7) J. Duckworth vs S. Parker

G. Blancaneaux vs H. Mayot

M. Gigante vs H. Wendelken

C. Ilkel vs (29) G. Diallo

(8) Y. Watanuki vs S. Hong

A. Celikbilek vs D. Svrcina

A. Giannessi vs C. Broom

D. Novak vs (30) F. Misolic

(9) R. Hijikata vs A. Bolt

E. Donskoy vs T. Barrios Vera

P. Herbert vs A. Tabilo

J. Sels vs (21) T. Seyboth Wild

(10) D. Stricker vs S. Johnson

F. Cobolli vs J. Ficovich

R. Collignon vs Y. Bu

M. Bellucci vs (32) I. Gakhov

(11) J. Rodionov vs A. Dougaz

G. Brouwer vs L. Pow

A. Pellegrino vs R. Noguchi

H. Laaksonen vs (22) O. Virtanen

(12) F. Diaz Acosta vs S. Shimabukuro

T. Samuel vs A. Bellier

C. Tseng vs T. Wu

D. Kudla vs (26) F. Passaro

(13) M. Mmoh vs A. Andreev

D. Madaras vs M. Valkusz

N. Ionel vs L. Lokoli

N. Gombos vs (31) N. Moreno De Alboran

(14) A. Kovacevic vs A. Collarini

J. De Jong vs Y. Hsu

D. Kuzmanov vs H. Chung

E. Couacaud vs (28) R. Brancaccio

(15) P. Martinez vs H. Medjedovic

R. Berankis vs M. Navone

B. Harris vs A. Ritschard

F. Maestrelli vs (25) H. Gaston

(16) Z. Piros vs J. De Loore

P. Llamas Ruiz vs M. Neuchrist

L. Klein vs V. Kopriva

S. Mochizuki vs (18) H. Grenier