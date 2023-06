WTA 500 Eastbourne: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Jasmine Paolini

WTA 500 Eastbourne – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Petra Martic vs Rebecca Marino

Panna Udvardy vs (7) Ana Bogdan

(2) Jasmine Paolini vs (WC) Ranah Stoiber

(WC) Jodie Burrage vs (9) Kamilla Rakhimova

(3) Lesia Tsurenko vs Madison Brengle

Barbora Strycova vs (8) Caty McNally

(4) Lauren Davis vs Diane Parry

Tereza Martincova vs (10) Magdalena Frech

(5) Yulia Putintseva vs (WC) Heather Watson

Camila Osorio vs (12) Cristina Bucsa

(6) Linda Fruhvirtova vs (WC) Ella McDonald

Dalma Galfi vs (11) Xiyu Wang

Court 1 – ore 12:00

Jodie Burrage vs (9) Kamilla Rakhimova

(5) Yulia Putintseva vs Heather Watson

Court 2 – ore 12:00

(4) Lauren Davis vs Diane Parry

(6) Linda Fruhvirtova vs Ella McDonald

Court 4 – ore 12:00

(3) Lesia Tsurenko vs Madison Brengle

(2) Jasmine Paolini vs Ranah Stoiber

Panna Udvardy vs (7) Ana Bogdan

(1) Petra Martic vs Rebecca Marino

Court 12 – ore 12:00

Camila Osorio vs (12) Cristina Bucsa

Barbora Strycova vs (8) Caty McNally

Tereza Martincova vs (10) Magdalena Frech

Dalma Galfi vs (11) Xiyu Wang