WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

WTA 500 Berlino – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Peyton Stearns vs Maria Timofeeva

(WC) Mara Guth vs (12) Jaimee Fourlis

(2) Xinyu Wang vs (WC) Taylah Preston

Coco Vandeweghe vs (10) Carol Zhao

(3) Elina Avanesyan vs Sesil Karatantcheva

(WC) Ella Seidel vs (9) Laura Siegemund

(4) Katie Volynets vs Susan Bandecchi

(WC) Lena Papadakis vs (8) Polina Kudermetova

(5) Kimberly Birrell vs Eugenie Bouchard

Vera Zvonareva vs (11) Nigina Abduraimova

(6) Jule Niemeier vs Noma Noha Akugue

Marina Melnikova vs (7) Greet Minnen

Court 1 – ore 10:30

(3) Elina Avanesyan vs Sesil Karatantcheva

Lena Papadakis vs (8) Polina Kudermetova

(2) Xinyu Wang vs Taylah Preston

(1) Peyton Stearns vs Maria Timofeeva

Court 2 – ore 10:30

(4) Katie Volynets vs Susan Bandecchi

Vera Zvonareva vs (11) Nigina Abduraimova

Marina Melnikova vs (7) Greet Minnen

Coco Vandeweghe vs (10) Carol Zhao

WTA 250 Birmingham – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Lesia Tsurenko vs Dayana Yastremska

Jessika Ponchet vs (12) Tereza Martincova

(2) Ana Bogdan vs (WC) Naiktha Bains

Anastasia Zakharova vs (8) Rebecca Marino

(3) Kamilla Rakhimova vs Marcela Zacarias

Emina Bektas vs (9) Caroline Dolehide

(4) Xiyu Wang vs (WC) Emily Appleton

(WC) Eden Silva vs (7) Viktoriya Tomova

(5) Cristina Bucsa vs Margarita Betova

Daria Saville vs (11) Madison Brengle

(6) Magdalena Frech vs (WC) Amelia Rajecki

Jil Teichmann vs (10) Nuria Parrizas Diaz

Ann Jones Centre Court – ore 12:00

(1) Lesia Tsurenko vs Dayana Yastremska

(2) Ana Bogdan vs Naiktha Bains

(4) Xiyu Wang vs Emily Appleton

Court 1 – ore 12:00

Daria Saville vs (11) Madison Brengle

Eden Silva vs (7) Viktoriya Tomova

(6) Magdalena Frech vs Amelia Rajecki

Court 2 – ore 12:00

Jessika Ponchet vs (12) Tereza Martincova

Jil Teichmann vs (10) Nuria Parrizas Diaz

Emina Bektas vs (9) Caroline Dolehide

Court 3 – ore 12:00

(5) Cristina Bucsa vs Margarita Betova

Anastasia Zakharova vs (8) Rebecca Marino

(3) Kamilla Rakhimova vs Marcela Zacarias