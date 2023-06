ATP 250 Stoccarda e S-Hertogenbosch: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Andrea Vavassori a sorpresa subito eliminato

Andrea Vavassori è uscito al primo turno delle qualificazioni del Libema Open. L’azzurro si è dovuto arrendere al diciannovenne francese Giovanni Mpetschi Perricard, perdendo con il punteggio di 64 46 63. Questa sconfitta costituisce un passo falso di Vavassori sull’erba, dove ha perso l’unica partita giocata in un main draw ATP e non ha disputato incontri nel circuito Challenger.

Il match con Mpetschi Perricard ha messo in evidenza alcuni aspetti su cui il tennista italiano dovrà lavorare per migliorare le sue prestazioni. Nonostante una lotta accesa che ha visto i due giocatori confrontarsi punto su punto, il giovane francese è riuscito a prevalere in tre set, mostrando una grande determinazione e un gioco solido.

Tuttavia, non è ancora finita per Vavassori al Libema Open. Il tennista piemontese è iscritto anche al torneo di doppio, dove giocherà in coppia con Simone Bolelli. Il duo italiano affronterà al primo turno la coppia franco-statunitense composta da Fabrice Martin e Maxime Cressy.

ATP 250 S-Hertogenbosch (Olanda) – 1° Turno Qualificazione, erba

1. [2] David Goffinvs [WC] Alec Deckers

4. [4] Rinky Hijikata vs Robin Haase (non prima ore: 16:00)



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Arthur Fils vs Lloyd Harris



2. [PR] Pierre-Hugues Herbert vs [6] Jelle Sels



3. [WC] Noah Gabriel vs [8] Ricardas Berankis



4. [3] Pavel Kotov vs Edan Leshem (non prima ore: 16:00)



1. [Alt] Dayne Kellyvs [7] Jesper de Jong

2. Giovanni Mpetshi Perricard vs [5] Andrea Vavassori



ATP 250 Stoccarda (Germania) – 1° Turno Qualificazione, erba

1. [Alt] Max Hans Rehbergvs [8] Altug Celikbilek

2. [WC] Feliciano Lopez vs [5] Radu Albot



3. [4] Borna Gojo vs [WC] Mats Rosenkranz



4. Henri Squire vs [6] Yosuke Watanuki



Match Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Christopher Eubanks vs [Alt] Benjamin Lock



2. [2] Marton Fucsovics vs Louis Wessels



3. Vladyslav Orlov vs [7] Antoine Bellier



4. [3] Roman Safiullin vs Benjamin Hassan