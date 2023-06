Gael Monfils si ritira dal Roland Garros a causa di un infortunio al polso destro “Ma quanti Roland Garros potrò ancora giocare?

Gael Monfils ha dovuto rinunciare a continuare la sua partecipazione al Grand Slam parigino, il Roland Garros. Monfils ha infatti sofferto di un infortunio al polso destro durante la sua memorabile partita contro l’argentino Sebastian Baez, al Court Philippe Chatrier. Nonostante una rimonta miracolosa, la lesione si è rivelata troppo grave per permettere a Monfils di proseguire nel torneo.

Il problema al polso destro è divenuto troppo pesante: “Ho una lesione al polso che non riesco a contrastare. Ho fatto degli esami, il medico ha detto che non sarebbe stato un bene giocare e che avrei dovuto fermarmi. Farò nuovi esami domani per conoscere la durata esatta. Si tratta solo di una lesione parziale. Il medico spera che io possa giocare nella stagione su erba, ma potrebbe richiedere più tempo”, ha spiegato Monfils in conferenza stampa.

Nonostante un barlume di speranza, Monfils ha rilasciato un messaggio forte e riflessivo. “Sto cercando in qualche modo di nascondere la delusione. Ho scoperto di tutto questo mezz’ora fa. Sto cercando di metabolizzare tutto. Ma quanti Roland Garros potrò ancora giocare? Me lo sto davvero chiedendo”, ha dichiarato.

Per quanto riguarda Holger Rune, il tennista danese approda al terzo turno e ora aspetta di conoscere il suo prossimo avversario, che sarà Genaro Olivieri o Andrea Vavassori. Monfils avrebbe dovuto affrontare Rune nel match che era programmato per la sessione serale di giovedì, ma il suo ritiro anticipato ha determinato l’accesso diretto del danese al turno successivo.