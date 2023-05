Roland Garros: Lorenzo Musetti perfetto! Terzo turno conquistato senza problemi

Lorenzo Musetti, ha giocato un match brillante contro Alexander Shevchenko nel secondo turno del Roland Garros. Il giovane tennista di Carrara ha conquistato una vittoria convincente con lo score di 6-1, 6-1, 6-2 in 1 ora e 39 minuti di partita, evidenziando tutte le sue qualità e il suo eccezionale talento.

Musetti ha approfittato di una prestazione non ottimale del suo avversario, il quale nonostante la sua prestigiosa serie di vittorie primaverili sulla terra battuta, non è riuscito a opporre una resistenza significativa. Il numero 18 del mondo si è dimostrato nettamente superiore al russo, che sulla carta si prospettava come un rivale decisamente ostico.

Shevchenko, tuttavia, non è un avversario da sottovalutare. Il tennista russo ha ottenuto ben quattordici vittorie in questa stagione primaverile sulla terra battuta, vincendo un titolo Challenger e battendo avversari del calibro di Jiri Lehecka e Sebastian Baez. Ha inoltre messo in difficoltà top player affermati come Daniil Medvedev e Jannik Sinner.

Nonostante ciò, Musetti ha dominato il campo, giocando un match che non ha mai avuto storia. Questa vittoria gli consente di accedere al terzo turno del Roland Garros per la seconda volta nella sua carriera.

Leggendo le statistiche, l’azzurro conclude con 30 vincenti e 18 errori non forzati, con il 73% dei punti vinti con la prima di servizio e l’80% con la seconda. Un match d’alto livello.

La prossima sfida per Musetti sarà contro Cameron Norrie,. Lorenzo ha già inflitto una sconfitta al britannico a Barcellona per 3-6, 6-4, 6-1. Quel match però, fu molto combattuto e l’azzurro fu davvero vicino a perderlo sul 3-6, 4-4 e 15-40 sul proprio servizio. Quindi, nonostante il precedente favorevole, sarà necessaria grande attenzione in vista del prossimo turno.

La prossima partita si preannuncia dunque come un vero e proprio test per la maturità e l’abilità di Lorenzo Musetti.

Per Musetti, questo passaggio del turno in terra francese è un’importante iniezione di fiducia, un risultato che conferma il suo talento e la sua crescita costante nel circuito.

GS Roland Garros Lorenzo Musetti [17] Lorenzo Musetti [17] 6 6 6 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 1 1 2 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1