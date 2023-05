Novak Djokovic crea polrmica a Roland Garros con un messaggio politico

Novak Djokovic ha creato scalpore nel mondo del tennis durante il primo turno del torneo del Roland Garros, scrivendo un messaggio politico su una telecamera. “Il Kosovo è il cuore della Serbia” è quello che si poteva leggere, un’azione che ha scatenato un intenso dibattito.

Il torneo ha rilasciato un comunicato affermando che l’attuale numero tre del mondo si manteneva entro i limiti delle regole, tuttavia, la ministra francese dello Sport, Amélie Oudéa-Castera, ha pubblicamente criticato l’atteggiamento del serbo.

“Non è stato un comportamento appropriato, decisamente”, ha detto Oudéa-Castera in un’intervista a France2. “Era un atteggiamento militante e molto politico che non dovrebbe essere ripetuto in un torneo che si basa sul principio di neutralità”.

È importante notare che la tensione in Kosovo è in aumento, con violenti scontri tra membri della forza internazionale per il Kosovo e manifestanti serbi. Alla base della tensione c’è l’elezione di quattro sindaci albanesi nel nord del paese, proprio quando la Serbia contesta nuovamente l’indipendenza del Kosovo.

Djokovic, noto per le sue opinioni politiche forti e spesso divisive, ha suscitato polemiche con il suo gesto. La sua posizione potrebbe avere un impatto sulle relazioni diplomatiche tra Serbia e Kosovo e potrebbe influenzare l’atmosfera del torneo di tennis del Roland Garros.

Sebbene il torneo abbia sostenuto che Djokovic sia rimasto entro i limiti delle regole, la ministra dello Sport francese ha enfatizzato che l’atteggiamento del tennista non era appropriato. Questo incidente solleva la questione del ruolo che il tennis e gli atleti in generale dovrebbero o potrebbero svolgere nel mondo politico.