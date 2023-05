Seyboth Wild: talento e potenza, ma anche qualche “ombra di troppo”

Il mondo del tennis ha riscoperto la potenza e talento del brasiliano Thiago Seyboth Wild, ma purtroppo anche qualche ombra di troppo nella sua sfera personale. Il 23enne del Paranà ieri a Roland Garros ha disputato una partita terribilmente intensa e coraggiosa, colpendo una serie impressionante di diritti pesantissimi che hanno stroncato la resistenza del n.2 del mondo Daniil Medvedev, fresco campione agli IBI23. Seyboth Wild si era avvicinato alla top100 ATP nel 2020, per poi di fatto scomparire dal radar del tennis Pro, tra qualche infortunio e una brutta faccenda personale.

La ex fidanzata, Thayane Lima, dottoressa in biomedicina e influencer piuttosto nota in Brasile sui social, nel 2021 l’ha denunciato per violenza domenica, fornendo ampi dettagli dei fatti subiti, tanto che al tennista fu proibito avvicinarsi alla ragazza come misura cautelare. Lima in un’intervista aveva così raccontato la sua versione dei fatti: “Senza che me ne accorgessi, mi ha fatto cambiare tutto nella mia vita. Ho iniziato a non poter portare un decoltè, non potevo nemmeno andare in spiaggia per non indossare un bikini. Portavo sempre le unghie lunghe, ma a lui piacevano quelle corte. perché sosteneva che le unghie grandi erano ‘da stronza’. Se la mia opinione politica non fosse stata la sua – e in effetti non lo è -, mi avrebbe offeso imponendomi di non stare insieme ai ‘fottuti neri’. Mi ha imposto di farmi un piercing al naso e si è lamentato del mio accento, dicendo che parlo uguale ‘a quelle delle favelas”.

Il racconto della ragazza si fa sempre più crudo, con il dettaglio delle violenze subite: “Un giorno mi ha fatto male al dito, l’ha schiacciato con tutta la sua forza e me l’ha quasi rotto, si era arrabbiato perché avevo pubblicato una foto sui social da sola e non con lui. Stavamo cenando con i suoi genitori, ha visto la foto e mi ha stretto forte la mano. Il mio dito è diventato viola e gonfio. Quando Thiago si arrabbiava, mi spingeva, mi tirava i capelli, mi chiamava puttana, spazzatura, scema. Vivevo chiusa in casa, non uscivo per niente mentre lui era via, mi lasciava solo andare in chiesa e non dovevo assolutamente ritardare”.

“Dipendevo finanziariamente da Thiago” continua Thayane, “Eravamo una coppia stabile, su sua richiesta ho smesso di lavorare con la pubblicità su Instagram. Dopo aver scoperto suoi vari tradimenti, i suoi genitori si sono resi conto della situazione e hanno affermato che mi avrebbero dato supporto materiale e psicologico, ma ciò non è mai accaduto e sono finita totalmente indifesa. Ha tagliato tutto, compresa la mia carta di credito, che era l’unica forma di denaro che avevo. La sua famiglia solo si preoccupava di mantenere la buona immagine dell’atleta e del tennista, avevano paura che i fatti della sua vita personale venissero alla luce e lo potessero distruggere”.

Questa la versione della ragazza. Non si fece attendere la risposta del tennista, arrivata attraverso un comunicato: “In relazione alle notizie recenti, contenenti le più diverse dichiarazioni false e diffamatorie su di me, vengo qui a fornire alcuni chiarimenti. Come ampiamente pubblicizzato, di recente ho deciso di porre fine alla mia relazione sentimentale che avevo fino ad allora. Per rispetto delle persone coinvolte, ho tenuto privata la questione, un comportamento che purtroppo non è stato reciproco. Inizialmente, la conservazione dell’intimità era la regola comune tra noi, ma ha smesso di esserlo dopo il mancato pagamento di somme esorbitanti che mi erano state richieste affinché la rottura non si trasformasse in una campagna pubblicamente diffamatoria nei miei confronti. Questo reato di cui sono stato vittima è già oggetto di debita indagine da parte delle autorità competenti”.

Poi un lungo silenzio, mentre le autorità continuarono ad indagare, fino al processo per decidere sulle gravi accuse. Procedimento che però si è arenato da oltre un anno, per l’impossibilità di arrivare al giocatore. Così stanotte riporta Beatriz Cesarini sul media brasiliano UOL Esporte in merito alla faccenda: “Il processo contro Wild è stato interrotto dall’aprile 2022, perché il tennista non è stato trovato in tre occasioni nei diversi casi denunciati a Justiça do Rio de Janeiro. La notifica di Thiago al processo deve avvenire personalmente a causa della gravità della denuncia. Nonostante la Procura della Repubblica abbia chiesto che la citazione fosse emessa dai legali del tennista proprio per il ritardo nella ricerca dell’imputato. Con questo, il processo dovrebbe finalmente avere un aggiornamento che verrà ufficializzato il prossimo giugno. Nel settembre 2021, Wild ha negato le accuse in una nota ufficiale. Oggi, la difesa del tennista ha giustificato l’assenza del cliente citando il programma frenetico dell’atleta . ‘Thiago non è stato rintracciato perché si trova al di fuori di Rio de Janeiro e del Brasile, dedicandosi ad attività professionali, un fatto che è di dominio pubblico’, così scrive la sua difesa”.

La faccenda ha molti lati oscuri. Seyboth Wild non ne vuol parlare, tanto che ieri nella press conference post partita il collega tedesco Jannik Schneider ha ricevuto la seguente risposta alla domanda sulle accuse ricevute: “Non credo sia un argomento di cui dovremmo parlarne proprio qui. Non credo sia una domanda che dovresti fare a nessuno. Non credo che spetti a te decidere se è un posto di cui parlare o meno. Puoi scrivere quello che vuoi. A proposito, non sono mai stato sposato. Va bene? Quindi smettila”.

Oltre a questa risposta che si commenta da sola, la faccenda è diventata ancora più brutta. Il collega brasiliano Renan Nabeshima scrive su twitter: “Triste riferire che Schneider mi ha detto di essere stato minacciato dopo aver fatto una domanda a Thiago Wild sulla denuncia per violenza domestica contro la sua ex. Un uomo, presunto agente del giocatore, ha cercato di scattare una foto del suo badge. Dopo che Jannik ha rifiutato, l’uomo si è scusato“.

I tabloid brasiliani all’epoca della vicenda scrissero fiumi di articoli, visto che la ex fidanzata del giocatore è un personaggio assai noto, affermando che la famiglia di Seyboth Wild è piuttosto influente e che quindi non sarebbe stato affatto facile per lei ottenere giustizia in un paese come il Brasile.

Vedremo che cosa accadrà a livello legale per porre la parola fine a questa brutta faccenda. Attualmente tutto tace dall’ATP, che non sembra aver preso alcuna iniziativa in merito, o almeno non l’ha comunicato. Spiace dover riportare questi fatti, invece di esaltare il sicuro talento tecnico, grinta e determinazione di un giocatore che in campo si è dimostrato davvero formidabile e che potrà essere un grande acquisto per il Tour Pro visto che spettacolo che riesce a produrre con i suoi colpi a tratti irresistibili.

