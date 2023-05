Krajinovic in crisi nera, medita il ritiro

La netta sconfitta patita da Filip Krajinovic al 1° turno di Roland Garros da Frances Tiafoe potrebbe esser stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il 31enne serbo sta attraversando da tempo una crisi profonda. Attualmente al n.93 del ranking ATP, nel 2023 Filip ha un record davvero negativo, 3 vittorie e ben 11 sconfitte. Al recente Challenger di Praga è arrivato in semifinale (battuto in tre set da Stricker), ma sul tour maggiore la sua ultima vittoria risale addirittura al 1° turno di Montpellier (su Karatsev), quindi ben 8 sconfitte consecutive. Una mancanza totale di fiducia che ha esternato senza mezzi termini alla stampa del suo paese dopo l’ennesima battuta d’arresto a Roland Garros, arrivando addirittura a ventilare l’ipotesi del ritiro.

“La partita è iniziata male, sono stato colpito alla gola proprio all’inizio (Tiafoe lo ha colpito con la palla in una fase di gioco). Questo mi ha infastidito un po’, ma non è per questo che ho perso. È un’altra sconfitta della brutta serie che sto vivendo e che non finisce mai. Sto attraversando un periodo difficile. Mi passa per la testa ogni genere di cose, tanti pensieri… Presto annuncerò alcune novità riguardanti la mia carriera, potrebbe essere qualcosa di inaspettato”, ha detto Krajinovic. “Per continuare, ho bisogno di ancora più lavoro, motivazione, un team di persone, tutto. È da un po’ che sto vivendo tutto questo, sono infelice sul campo. Ripeto, è sempre più difficile vincere… Il mio gioco, che era aggressivo, è scomparso. Non sono più io in campo e tutto comincia a darmi molto fastidio”.

Filip ha ripetuto che la mancanza di stimoli è il problema più difficile. “Stavo pensando di prendermi una pausa, però l’età non lo permette. Ho 31 anni. Qualsiasi pausa più lunga sarebbe sempre più difficile da recuperare man mano che perdo il ranking. Dovrei rimettermi a giocare tornei della categoria inferiore e non mi ci vedo. Penso che da questo contesto abbiate capito tutto di quello che presto annuncerò”, ha concluso Krajinovic.

Parole davvero amare pronunciate da un ragazzo molto tranquillo e stimato da tutti i colleghi. Dopo una carriera junior che prometteva faville, forte di un bagaglio tecnico di prim’ordine, Filip ha stentato tantissimo ad imporsi sul tour maggiore, ricevendo un forte sostegno da Djokovic per restare aggrappato al sogno di sbarcare finalmente nel tennis che conta. L’esplosione arrivò con l’impresa a Parigi Bercy 2017, dove partendo dalle retrovie si issò in finale. Perse da Sock il match per il titolo, a conclusione di un torneo a dir poco sorprendente, ma quei punti e l’iniezione di fiducia finalmente lanciarono la sua carriera. Nell’aprile del 2018 toccò il suo best ranking, n.26, restando ad alto livello nelle seguenti stagioni. In carriera ha disputato altre 4 finali del tour ATP, perdendole tutte, l’ultima lo scorso anno al Queen’s contro il nostro Matteo Berrettini. Sull’erba del club della regina ha disputato il suo ultimo ottimo torneo. Dopo US Open (battuto da De Minaur all’esordio) si è fermato per problemi fisici, e il rientro nel 2023 è stato davvero complicato, fino alle secche attuali.

Marco Mazzoni