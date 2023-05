Da Roma: Il campione del Rg Junior al Pl Open. Il francese Debrou “Bello tornare a Roma”. Sorteggiato il main draw

Con la conclusione delle qualificazioni e l’arrivo di tutti i protagonisti del main draw, il PL Open International è pronto ad entrare nel vivo. Nella giornata di martedì 30 maggio i campi in terra rossa del Forum Sport Center ospiteranno tutti i match di primo turno del torneo ITF con $25.000 di montepremi (28 maggio-3 giugno). Dalla prima testa di serie Oliver Crawford al sorprendente Stefano Napolitano, sono arrivati proprio tutti nella capitale. La rassegna sarà un trampolino per tante delle giovani promesse al via e proprio per questo è con tanta attesa che il pubblico aspetta l’esordio del diciassettenne Gabriel Debru. Il tennista classe 2005 di Grenoble è già numero 502 del mondo, dopo che lo scorso anno a livello junior ha toccato la prima posizione mondiale vincendo il Roland Garros.

Debru scalda i motori – Reduce dalle qualificazioni del Roland Garros, il diciassettenne Gabriel Debru già dal primo allenamento ha suscitato tanta curiosità nel pubblico romano. “Dopo il titolo junior dello scorso anno è stato bello giocare le qualificazioni del torneo principale a Parigi – le parole del giovane tennista, che all’esordio si è arreso a Nick Hardt per 6-2 1-6 6-3 dopo un problema per crampi -. Ho giocato bene con un avversario tosto. Perdere dopo quel problema per crampi non è stato più il massimo, ma la vita è questa. Vediamo questa settimana come andrà”. Seguito da coach Boris Vallejo, il transalpino giocherà il PL Open e Frascati nelle prossime settimane: “L’anno scorso a Roma ho vinto la fase preliminare della Coppa Valerio con la nazionale francese. Amo il cibo romano e già sento delle buone sensazioni. L’approccio al professionismo? Noi ragazzi ci troviamo a dover essere più professionali in campo e fuori. Nei tornei ITF da $25.000 trovi già un livello alto che si avvicina a quello dei Challenger”. Nell’avventura alla Coppa Valerio 2022 con la Francia, Debru giocò al fianco di Arthur Fils e Luca Van Assche (più grandi di un anno), oggi entrambi in top 100: “Sono contento per loro perché stanno facendo cose straordinarie. Per me battere quei giocatori ancora non è così facile ma spero di arrivarci presto. L’obiettivo della stagione è chiudere con la classifica per giocare le qualificazioni dell’Australian Open”.

Sorteggiato il main draw – Questa settimana al suo best ranking di numero 264 del mondo, l’americano Oliver Crawford è la prima testa di serie del PL Open International. Il tennista del Sud Carolina esordirà contro la wild card romana Giammarco Gandolfi, che ha recentemente chiuso una carriera junior che lo ha visto arrivare nella top 100 mondiale. Nella parte bassa la seconda testa di serie Goncalo Oliveira affronterà un altro dei prodigi appena usciti dal tennis under 18, il peruviano Gonzalo Bueno (campione 2022 del Trofeo Bonfiglio). L’Italiano con la classifica più alta al via è Gianmarco Ferrari, settima testa di serie che giocherà il derby con la wild card Massimo Giunta. Esattamente come Ferrari, è stato protagonista nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia anche Stefano Napolitano che in quell’occasione ha addirittura staccato il biglietto per il main draw. Il suo torneo inizierà contro un qualificato.

Md

1] Oliver Crawford vs Giammarco Gandolfi

Marcello Serafini vs TBD

Alex Barrena vs Niccolo Ciavarella

Massimo Giunta vs [7] Gianmarco Ferrari

[4] Damien Wenger vs TBD

David Pichler vs Federico Iannaccone

Sebastian Prechtel vs Gabriel Debru

Luca Potenza vs [5] Filip Peliwo

[6] Remy Bertola vs Giorgio Tabacco

Riccardo Balzerani vs Daniele Capecchi

Andrey Chepelev vs TBD

[3] Edan Leshem vs TBD

[8] August Holmgren vs TBD

Stefano Napolitano vs TBD

TBD vs TBD

Gonzalo Bueno vs [2] Goncalo Oliveira