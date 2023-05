ITF Brescia e Otec: I Main Draw. Che martedì a Brescia, subito in campo le favorite. Tante azzurre in lizza per la qualificazione

Nemmeno il tempo di iniziare, e la quattordicesima edizione degli Internazionali femminili di Brescia è già pronta per una giornata super intensa. Nel martedì del torneo Itf da 60.000 dollari di montepremi del Tennis Forza e Costanza 1911 toccherà subito a buona parte delle favorite per il successo finale, comprese le prime due teste di serie. Nel pomeriggio ci sarà l’esordio sul Centrale della numero uno del seeding Polina Kudermetova, 19enne moscovita sorella minore della numero 11 del mondo Veronika. Mentre quest’ultima andrà a caccia al Roland Garros dei punti necessari per riconquistare la top-10, la più giovane di casa – oggi numero 142 Wta – ha scelto Brescia per continuare l’avvicinamento alle prime 100. La sua corsa in Castello inizierà contro la norvegese Marlene Helgo, mentre nell’incontro successivo la sua connazionale Anastasia Tikhonova sarà la prima avversaria della giapponese Moyuka Uchijima, seconda testa di serie. In campo già martedì, in un altro degli otto incontri di primo turno del tabellone principale, anche la tedesca Mona Barthel, ex top-30 e vincitrice in carriera di quattro titoli nel circuito maggiore, accompagnata agli Internazionali da coach Gianluca Marchiori, giovane tecnico bresciano che da anni ha deciso di cercare fortuna all’estero, con ottimi risultati. Per la sua attuale assistita, ottava favorita del tabellone, ci sarà la statunitense Hailey Baptiste. A chiudere il programma del Centrale il derby azzurro fra Giorgia Pedone e Gloria Ceschi, due delle quattro italiane entrate nel main draw grazie alle wild card, mentre nell’ultimo match sul Campo 4 debutterà a Brescia l’argentina Julia Riera, reduce dalla semifinale al torneo Wta 250 di Rabat.

Detto che la seconda parte della giornata sarà dedicata alle big, martedì agli Internazionali si partirà già alle 9 del mattino, con gli otto match del turno decisivo delle qualificazioni spalmate su tre campi. In gara numerose italiane, quattro delle quali si affronteranno in due derby, che garantiranno dunque altri ingressi azzurri nel tabellone principale. In apertura di programma, sul Centrale, Angelica Moratelli sfiderà Tatiana Pieri (brava lunedì a vincere un ottimo match contro Dalila Spiteri), mentre nel secondo incontro sul Campo 4 Aurora Zantedeschi (passata contro Federica Arcidiacono al tie-break del terzo set) affronterà Camilla Gennaro, che ha sorpreso per 6-4 6-3 Anna Turati. Al turno decisivo delle qualificazioni anche la trentina Deborah Chiesa, semifinalista in Castello nel 2019 (a segno con un doppio 6-1 sulla statunitense Quinn Gleason), e la 19enne siciliana Virginia Ferrara, capace di rimontare un svantaggio di 5-2 nel terzo set e battere per 6-3 4-6 7-5 l’australiana Olivia Tjandramulia, che la precede di oltre 500 posizioni nel ranking mondiale. Per la Chiesa ci sarà la brasiliana Gabriela Ce, numero uno del tabellone delle qualificazioni, mentre la Ferrara si giocherà un posto nel main draw contro la spagnola Claudia Hoste Ferrer.

RISULTATI

Qualificazioni. Primo turno: Deborah Chiesa (Ita) b. Quinn Gleason (Usa) 6-1 6-1, Claudia Hoste Ferrer (Esp) b. Aneta Laboutkova (Cze) 6-0 6-3, Virginia Ferrara (Ita) b. Olivia Tjandramulia (Aus) 6-3 4-6 7-5, Gabriela Ce (Bra) b. Stefania Rubini (Ita) 6-3 6-1, Tatiana Pieri (Ita) b. Dalila Spiteri (Ita) 7-6 6-2, Sarah-Rebecca Sekulic (Ger) b. Bianca Behulova (Svk) 6-3 7-6, Angelica Moratelli (Ita) b. Anastasia Piangerelli (Ita) 6-3 6-2, Aurora Zantedeschi (Ita) b. Federica Arcidiacono (Ita) 3-6 6-1 7-6, Isabella Krueger (Rsa) b. Maria Paulina Perez-Garcia (Col) 6-3 7-6, Anne Schaefer (Ger) b. Lisa Pigato (Ita) 6-3 6-3, Elena Malygina (Est) b. Rachele Elisa Zingale (Ita) 6-3 6-1, Camilla Gennaro (Ita) b. Anna Turati (Ita) 6-4 6-3, Kathleen Kanev (Ger) b. Natalia Siedliska (Ger) 2-6 7-5 6-4. Da completare: Laura Mair (Ita) vs Zhibek Kulambayeva (Kaz), Anna Klasen (Ger) vs Yuliana Lizarazo (Col), Chiara Catini (Ita) vs Martyna Kubka (Pol).

ITF BRESCIA(Ita 60k terra)

[1] Polina Kudermetova vs Malene Helgo

Sofia Rocchetti vs Angela Fita boluda

Lucie Havlickova vs TBD

Sofya Lansere vs [5] Ann Li

[3] Despina Papamichail vs TBD

Yuliya Hatouka vs TBD

Whitney Osuigwe vs Louisa Chirico

Hailey Baptiste vs [8] Mona Barthel

[6] Mai Hontama vs Jennifer Ruggeri

Georgia Pedone vs Gloria Ceschi

Katarina Zavatska vs TBD

[4] Marcela Zacarias vs TBD

[7] Julia Riera vs Francesca Di lorenzo

TBD bs TBD

Barbora Palicova vs TBD

Anastasia Tikhonova vs [2] Moyuka Uchijima

[1] Jaimee Fourlisvs TBDOleksandra Oliynykovavs Tamara CurovicYa Yi Yangvs Susan Bandecchi[13] Dominika Salkovavs TBD

[12] Elvina Kalieva vs TBD

Diletta Cherubini vs Radka Zelnickova

Victoria Mboko vs Gabriela Lee

[5] Zhuoxuan Bai vs TBD

[3] Irina Maria Bara vs TBD

Maja Chwalinska vs Lara Schmidt

Yuki Naito vs Ziva Falkner

[16] Misaki Doi vs TBD

[9] Sada Nahimana vs TBD

Marija Djurasic vs Ekaterine Gorgodze

Aneta Kucmova vs Denislava Glushkova

[7] Rebecca Sramkova vs TBD

[8] Natalia Szabanin vs TBD

Maria Bondarenko vs Anika Jaskova

Denisa Hindova vs Ilinca Dalina Amariei

[11] Jana Fett vs TBD

[14] Gergana Topalova vs TBD

Denise Hrdinkova vs Sarah Beth Grey

Pia Lovric vs Sofia Sewing

[4] Darya Astakhova vs TBD

[6] Antonia Ruzic vs TBD

Alina Charaeva vs Briana Szabo

Polona Hercog vs Seone Mendez

[10] Cagla Buyukakcay vs TBD

[15] Guiomar Maristany zuleta de reales vs TBD

Alessandra Mazzola vs Dimitra Pavlou

Gina Feistel vs Kayla Cross

[2] Valentini Grammatikopoulou vs TBD