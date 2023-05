Roland Garros – Primo Turno Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 2 degli azzurri. Elisabetta Cocciaretto trionfa contro Petra Kvitova nel primo turno del Roland Garros. Out Marco Cecchinato

Elisabetta Cocciaretto ha conseguito un’imponente vittoria nel primo turno del Roland Garros 2023, battendo Petra Kvitova, la decima testa di serie del torneo, in due set (6-3, 6-4). Questa vittoria segna non solo la sua prima vittoria in carriera nel main draw dello Slam parigino, ma anche un notevole risultato contro una delle migliori giocatrici del mondo.

La prestazione di Cocciaretto, attualmente numero 44 del ranking WTA, ha mostrato abilità e determinazione mentre prendeva vantaggio di una Kvitova meno brillante del solito, evidenziando difficoltà negli spostamenti laterali e una certa propensione all’errore. La vittoria permette a Cocciaretto di accedere al secondo turno, dove affronterà o l’elvetica Simona Waltert, n.128 del ranking, o la “figlia d’arte” Elizabeth Mandlik, n.119 WTA, entrambe promosse dalle qualificazioni nel loro primo main draw parigino.

Nel primo set, Elisabetta ha mostrato sicurezza e calma. Dopo due turni di battuta agevoli, nel terzo game, la tennista italiana ha saputo annullare una palla break e ha portato il game ai vantaggi. Nonostante Kvitova abbia guadagnato un ulteriore palla del 2-1 e fatto il break, Cocciaretto ha risposto prontamente, riuscendo a recuperare nel game successivo il servizio di svantaggio ed infine, sfruttando anche un doppio fallo di Kvitova sulla palla break del 4 a 3, la Cocciaretto ha chiuso il set nel gioco successivo per 6-3.

Il secondo set ha visto una Cocciaretto ancora decisa e determinata, che ha approfittato delle difficoltà di Kvitova negli spostamenti laterali. Dopo aver conquistato un break iniziale, l’azzurra si è portata sul 3 a 0 e 5 a 2 pesante con doppio break. Nonostante un leggero rallentamento, con Kvitova che è riuscita a recuperare fino al 4 a 5, Elisabetta ha continuato a mantenere la calma e il controllo del gioco, vincendo la partita per 6 a 4 annullando però una pericolosa palla break proprio nell’ultimo game della partita.

Kvitova Cocciaretto Aces 4 4 Double faults 7 5 First serve 33/55 (60%) 44/73 (60%) Win on 1st serve 24/33 (73%) 30/44 (68%) Win on 2nd serve 4/22 (18%) 12/29 (41%) Max Speed 173 km/h (107 mph) 177 km/h (109 mph) 1st Serve Average Speed 155 km/h (96 mph) 162 km/h (100 mph) 2nd Serve Average Speed 152 km/h (94 mph) 146 km/h (90 mph) Break points won 3/7 (43%) 5/10 (50%) Receiving points won 31/73 (42%) 27/55 (49%) Winners 20 15 Unforced errors 31 21 Forced errors 23 18 Net points won 6/8 (75%) 3/5 (60%)

ha subito una sconfitta pesante al, segnando una conclusione amara per il suo swing su terra. Il giovane talento francese, classe 2004, ha inflitto a Cecchinato un duro colpo, vincendo l’incontro con un punteggio schiacciante di 6-1, 6-1, 6-3.

Dal primo scambio, van Assche ha dominato il campo, mostrando la grinta e l’abilità che lo hanno portato all’attenzione della scena tennistica mondiale. Concedendo a Cecchinato solamente quattro opportunità di break nel corso dell’intero incontro, il francese ha dimostrato una solida prestazione, dando poche possibilità al suo avversario di cambiare il corso dell’incontro.

Questa sconfitta rappresenta una grande delusione per Cecchinato. Il tennista siciliano, che aveva raggiunto la semifinale proprio su questa superficie al Roland Garros nel 2018, ma mai superato il primo turno negli altri tre tornei del Grande Slam, ha fallito l’opportunità di raccogliere preziosi punti in vista della stagione su erba. Il suo amore per la terra rossa, purtroppo, non è stato sufficiente a sostenere il suo gioco contro l’avversario.

Il trionfo di van Assche segna la sua prima vittoria in un main draw di un torneo del Grande Slam. Dopo aver perso al primo turno all’Australian Open di quest’anno contro Cameron Norrie, il giovane francese ha vinto il suo primo match in uno Slam. Ora si prepara ad affrontare Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno, dopo che quest’ultimo ha sconfitto Fils in quattro set.

La vittoria di van Assche non solo dimostra la crescita del suo talento, ma anche la sua determinazione a farsi strada nel tennis professionistico. Il suo gioco incisivo e la sua resistenza in campo sono una promessa per i prossimi match.

Per Cecchinato, questa sconfitta sarà un’occasione di riflessione. Nonostante il risultato non favorevole, l’esperienza potrebbe servire come un potente stimolo per migliorare, lavorare sui punti deboli e tornare più forte di prima a Parigi.

Van Assche Cecchinato Aces 1 3 Double Faults 1 1 First Serve 38/65 (58%) 72/112 (64%) Win on 1st Serve 27/38 (71%) 35/72 (49%) Win on 2nd Serve 21/27 (78%) 19/40 (48%) Max Speed 209 km/h (129 mph) 198 km/h (123 mph) 1st Serve Average Speed 179 km/h (111 mph) 180 km/h (111 mph) 2nd Serve Average Speed 140 km/h (86 mph) 150 km/h (93 mph) Break Points Won 7/13 (54%) 0/4 (0%) Receiving Points Won 58/112 (52%) 17/65 (26%) Winners 22 25 Unforced Errors 16 53 Forced Errors 30 31 Net Points Won 11/21 (52%) 22/31 (71%)

