Challenger Troisdorf: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun italiano al via

Challenger Troisdorf – Tabellone Principale – terra

(1) Kotov, Pavel vs De Loore, Joris

Onclin, Gauthier vs Hsu, Yu Hsiou

(Alt) Casanova, Hernan vs Qualifier

Qualifier vs (6) Kovalik, Jozef

(4) Klein, Lukas vs (WC) Topo, Marko

Gakhov, Ivan vs Collignon, Raphael

Qualifier vs Tseng, Chun-Hsin

(WC) Moraing, Mats vs (8) Sels, Jelle

(5) Misolic, Filip vs Qualifier

Celikbilek, Altug vs Krutykh, Oleksii

Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

Choinski, Jan vs (3) Bergs, Zizou

(7) Uchida, Kaichi vs Qualifier

Ferreira Silva, Frederico vs (Alt) Laaksonen, Henri

(WC) Squire, Henri vs Andreev, Adrian

Hong, Seong-chan vs (2) Piros, Zsombor

(1) Hardt, Nickvs (Alt) Luz, OrlandoRehberg, Max Hansvs (7) Wessels, Louis

(2) Atmane, Terence vs (WC) Sperle, John

(WC) Moeller, Marvin vs (12) Orlov, Vladyslav

(3) Nagal, Sumit vs Fomin, Sergey

Strombachs, Robert vs (10) Janvier, Maxime

(4) Olivo, Renzo vs (Alt) Pereira, Jose

De Schepper, Kenny vs (11) Friberg, Karl

(5) Hassan, Benjamin vs (WC) Naw, Hazem

(WC) Gavrielides, Liam vs (8) Guinard, Manuel

(6) Roca Batalla, Oriol vs (Alt) Ramanathan, Ramkumar

(Alt) Bittoun Kouzmine, Constantin vs (9) Gerch, Lucas

Saturn Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Marvin Moeller vs [12] Vladyslav Orlov

2. [2] Terence Atmane vs [WC] John Sperle

3. [WC] Liam Gavrielides vs [8] Manuel Guinard

4. Max Hans Rehberg vs [7] Louis Wessels (non prima ore: 16:30)

B&B Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Oriol Roca Batalla vs [Alt] Ramkumar Ramanathan

2. [Alt] Constantin Bittoun Kouzmine vs [9] Lucas Gerch

3. [5] Benjamin Hassan vs [WC] Hazem Naw

4. [4] Renzo Olivo vs [Alt] Jose Pereira

TeReMeeer Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Robert Strombachs vs [10] Maxime Janvier

2. [3] Sumit Nagal vs Sergey Fomin

3. [1] Nick Hardt vs [Alt] Orlando Luz

4. Kenny De Schepper vs [11] Karl Friberg