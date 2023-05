L’incredibile record di successi di Rune contro i top5

Recentemente il mondo del tennis celebra i tanti record di precocità segnati da Carlos Alcaraz, come l’esser diventato il più giovane n.1 al mondo e di fine anno nell’era del tennis Open. Tuttavia il coetaneo Holger Rune lo segue molto da vicino e sta segnando un record davvero impressionante e di enorme valenza tecnica.

Il classe 2003 danese, finalista agli Internazionali d’Italia (sfida oggi Medvedev) infatti vanta in carriera un record incredibile affrontando un giocatore inserito nella top 5 nel ranking mondiale. Finora ha giocato per 8 volte contro uno dei primi cinque giocatori al mondo, eccetto la primissima volta (US Open 2021, all’esordio contro Djokovic in uno Slam), ha sempre vinto. Ecco la lista di questi straordinari successi.

W vs. il n. 3 Zverev (Monaco, ottavi di finale – ha vinto il torneo)

W vs. il n. 4 Tsitsipas (Roland Garros, ottavi di finale)

W vs. il n. 5 Tsitsipas (Stoccolma, Finale, vincendo il torneo)

W vs. il n. 1 Alcaraz (Paris-Bercy, quarti di finale, ha vinto il torneo)

W vs. il n. 5 Medvedev (Monte Carlo, quarti di finale)

W vs. il n. 1 Djokovic (Roma, quarti di finale)

W vs. il n. 4 Ruud (Roma, semifinale, può vincere il torneo)

Per dare un’idea della straordinarietà di questo 7-0, Carlos Alcaraz nei primi 8 match vs. un top5 ATP ha 4 vittorie e 4 sconfitte, come Rafael Nadal ed Andy Murray; Pete Sampras 3 vittorie e 5 sconfitte, addirittura Djokovic 8 sconfitte. Come Rune solo Ilie Nastase, con 7-1. Terribilmente precoce Holger e, soprattutto, fortissimo.