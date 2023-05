Scomparso tragicamente il fitness trainer Marek Vseticek, ha lavorato con Stepanek, Berdych e Kvitova

Per la polizia si è suicidato

Arriva una notizia drammatica dalla Repubblica Ceca. Come riporta il media tenisportal.cz, il noto e stimato preparatore atletico Marek Všetíček è scomparso improvvisamente all’età di 58 anni. Ne ha dato notizia il quotidiano Blesk, secondo il quale Všetíček si è suicidato. Il nativo di Šumperk è stato una sorta di guru della professione per i più importanti tennisti del suo Paese. Ha lavorato per un decennio con Radek Štěpánek e ha accompagnato le migliori stagioni di Petra Kvitova, incluse le sue campagne vittoriose sull’erba di Wimbledon.

“È un’enorme tragedia che non può essere ulteriormente descritta a parole. Ne sono completamente devastato”, ha detto Štěpánek al giornale ceco. A quanto pare Všetíček si è tolto la vita, non si conoscono al momento i motivi di questo tragico gesto. “Da martedì pomeriggio ci occupiamo del caso del suicidio di un uomo nato nel 1965. L’uomo è stato trovato in una delle case del distretto Praga 5”, ha dichiarato a Blesk il portavoce della polizia Jan Daněk.

Oltre a Stepanek e Kvitova, Všetíček ha lavorato per un breve periodo con l’ex numero uno al mondo Karolina Plíšková, e ha collaborato anche con Tomas Berdych. Nei primissimi anni sul tour Pro, Všetíček aveva seguito il vincitore dell’Australian Open del 1998 Petr Korda, tanto aver seguito per un breve periodo di tempo anche il figlio Sebastian negli USA.