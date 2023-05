Masters e WTA 1000 Roma: I risultati con il dettaglio del Day 10. Daniil Medvedev avanza alle semifinali del Masters 1000 di Roma (LIVE)

Potrebbe essere che la terra battuta dell’Internazionali BNL d’Italia sia in realtà un hard court dipinto di rossa? Questo potrebbe sembrare il caso, dato che Daniil Medvedev continua a vincere e ora si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Roma per la prima volta nella sua carriera. Per dare un’idea, questa sarà solo la seconda volta che raggiunge la penultima fase di un torneo di questa categoria sulla terra battuta, dopo aver ceduto a Dusan Lajovic nelle semifinali di Monte Carlo nel 2019.

Sulla sua strada è stato battuto da Yannick Hanfmann (101°), il cui eccellente percorso iniziato nella fase di qualificazione è giunto al termine. E in modo molto chiaro, bisogna dire. Medvedev ha di nuovo impressionato e ha facilmente sconfitto il tedesco con i parziali 6-2 6-2. Un risultato inequivocabile che racconta bene la storia di una partita in cui Hanfmann è riuscito a mettere in difficoltà il russo solo a tratti. Va detto, l’unico aspetto negativo della performance di Medvedev sono state i sette doppi falli, ma questo è stato compensato da un grande livello nella risposta al servizio, con sei break realizzati. In questo modo, Medvedev raggiunge la 37° vittoria della stagione – 18 in Masters 1000, un record nel circuito – e cerca la sua sesta finale della stagione e la 33° della sua carriera. Sa già che avrà di fronte Stefanos Tsitsipas o Borna Coric, in una partita che si giocherà ancora nella giornata di giovedì.

Masters e WTA 1000 Roma – Quarti di Finale – terra

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs [3] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs



2. [Q] Yannick Hanfmann vs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 15:00)



3. [4] Storm Hunter / Elise Mertens vs M. Bouzkova / B. Mattek-Sands or L. Kichenok / J. Ostapenko (non prima ore: 19:00)



4. [5] Stefanos Tsitsipas vs [15] Borna Coric (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare