Masters e WTA 1000 Roma: I risultati con il dettaglio del Day 9 (LIVE)

Masters e WTA 1000 Roma – Quarti di Finale – terra

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Novak Djokovicvs [7] Holger Rune

2. Paula Badosa vs [20] Jelena Ostapenko (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Casper Ruud vs [24] Francisco Cerundolo (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Iga Swiatek vs [7] Elena Rybakina (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs [6] Shuko Aoyama / Ena Shibahara



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Alex de Minaur / Jason Kubler



Il match deve ancora iniziare

4. [OSE] Marie Bouzkova / Bethanie Mattek-Sands vs [2] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare