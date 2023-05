Dal Foro Italico: Parlano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (Video)

Jannik Sinner: “Lui ha giocato molto aggressivo, specialmente col rovescio. Ho fatto fatica a cambiare rovescio lungolinea, dovevo farlo anche rischiando di sbagliare. Ho fatto un piccolo cambiamento in risposta e ho iniziato a rispondere da più dietro. Facevo fatica perché andavo sempre verso il rovescio. Nella prima partita sentivo meglio la risposta da dentro. Se trovi un giocatore contro cui hai già giocato è più semplice, perché lo hai studiato, mentre è più difficile se non sai che palla arriva.

Ho sbagliato troppo nel tie-break, dopo quella volée sbagliata sono andato meno a rete e avrei potuto farlo più spesso in effetti.

Oggi non ho giocato in modo perfetto, ma ho vinto ed è la cosa positiva. Ho mostrato anche in passato di avere le qualità per alzare il livello da un giorno all’altro, vediamo come reagisco nel corso del torneo”.

Lorenzo Musetti: “Sapevo che non sarebbe stato semplice esordire contro un italiano, poi Matteo sta giocando il suo miglior tennis. Sono stato bravo a gestire i momenti chiave del match in maniera più esperta” ha detto in conferenza stampa.

“Matteo oggi produceva tanto, sono rimasto consapevolmente più passivo, ho impostato la partita sul farlo un po’ sfogare. Nei punti importanti mi ha concesso quei, diciamo, regalini che sono stato bravo a cogliere. Alla fine ho fatto uscire di più l’esperienza, la differenza di ranking che oggi si è vista”.

“Auguro a Matteo il meglio, ha le potenzialità per poter stare a questo livello, ha tutto il tempo per esplodere. Tiafoe non viene da un gran periodo dopo il titolo a Houston, sappiamo tutti che ha un talento incredibile ma dipende molto dal suo mood. sicuramente questa volta avrò tutto il pubblico dalla mia, e potrà fare la differenza”.