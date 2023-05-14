WTA 125 Firenze e Parigi Copertina, WTA

WTA 125 Firenze e Parigi: Il Tabellone Principale. Nove azzurre a Firenze

14/05/2023 16:14 7 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto GETTYIMAGES
Jasmine Paolini nella foto - Foto GETTYIMAGES

ITA WTA 125 Firenze – Tabellone Principale – terra
(1) Lauren Davis USA vs Priscilla Hon AUS
Qualifier vs Katrina Scott USA
Qualifier vs Fernanda Contreras MEX
Olivia Gadecki AUS vs (8) Lucia Bronzetti ITA

(4) Jasmine Paolini ITA vs Katie Swan GBR
(WC) Camilla Rosatello ITA vs Dayana Yastremska UKR
Lucrezia Stefanini ITA vs Magali Kempen BEL
Ylena In-Albon SUI vs (7) Anna Karolina Schmiedlova SVK

(5) Jule Niemeier GER vs (WC) Matilde Paoletti ITA
Heather Watson GBR vs Nuria Brancaccio ITA
Taylor Townsend USA vs Ana Konjuh CRO
Qualifier vs (3) Ana Bogdan ROU

(6) Sara Errani ITA vs (WC) Lisa Pigato ITA
Qualifier vs Elina Avanesyan RUS
(WC) Diletta Cherubini ITA vs Eugenie Bouchard CAN
Kaja Juvan SLO vs (2) Claire Liu USA

FRA WTA 125 Parigi – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Aliaksandra Sasnovich BLR vs Clara Burel FRA
Leolia Jeanjean FRA vs Katie Volynets USA
(WC) Fiona Ferro FRA vs Su Jeong Jang KOR
Kamilla Rakhimova RUS vs (7) Alizé Cornet FRA

(3) Alycia Parks USA vs Nao Hibino JPN
Qualifier vs Oceane Dodin FRA
Qualifier vs Tamara Zidansek SLO
Kristina Mladenovic FRA vs (6) Caty McNally USA

(8) Anna-Lena Friedsam GER vs Yue Yuan CHN
Diane Parry FRA vs (WC) Selena Janicijevic FRA
Katherine Sebov CAN vs Anna Bondar HUN
Qualifier vs (4) Linda Noskova CZE

(5) Anna Kalinskaya RUS vs Polina Kudermetova RUS
(WC) Mirra Andreeva RUS vs Qualifier
Sinja Kraus AUT vs Tamara Korpatsch GER
(WC) Carole Monnet FRA vs (2/WC) Varvara Gracheva RUS

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7 commenti

ernests 14-05-2023 17:56

Parigi

GRACHEVA

PARKS

CORNET
NOSKOVA

SASNOVICH
ZIDANSEK
FRIESDAM
RAKHIMOVA

 7
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ernests 14-05-2023 17:53

Firenze

PAOLINI

NIEMEIER

BRONZETTI
ERRANI

DAVIS
SCHMIEDLOVA
BOGDAN
JUVAN

 6
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mmarco82 14-05-2023 17:15

Gracheva

Sasnovich

Parks
Noskova

Rakhimova
McNally
Parry
Andreeva

 5
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mmarco82 14-05-2023 17:13

Niemeier

Schmiedlova

Davis
Bouchard

Contreras
Yastremska
Bogdan
Errani

 4
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brunodalla 14-05-2023 16:43

PARIGI

SASNOVICH

NOSKOVA

ZIDANSEK
KALINSKAYA

CORNET
PARKS
PARRY
GRACHEVA

 3
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brunodalla 14-05-2023 16:38

FIRENZE:

NIEMEIER

PAOLINI

DAVIS
BOUCHARD

BRONZETTI
STEFANINI
BOGDAN
AVANESYAN

 2
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Frale (Guest) 14-05-2023 16:22

Speriamo che Supertennis non decida domani di sostituire questa roba con Roma.

 1
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-1: brunodalla