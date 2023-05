WTA 125 Firenze e Parigi: Il Tabellone Principale. Nove azzurre a Firenze

WTA 125 Firenze – Tabellone Principale – terra

(1) Lauren Davis vs Priscilla Hon

Qualifier vs Katrina Scott

Qualifier vs Fernanda Contreras

Olivia Gadecki vs (8) Lucia Bronzetti

(4) Jasmine Paolini vs Katie Swan

(WC) Camilla Rosatello vs Dayana Yastremska

Lucrezia Stefanini vs Magali Kempen

Ylena In-Albon vs (7) Anna Karolina Schmiedlova

(5) Jule Niemeier vs (WC) Matilde Paoletti

Heather Watson vs Nuria Brancaccio

Taylor Townsend vs Ana Konjuh

Qualifier vs (3) Ana Bogdan

(6) Sara Errani vs (WC) Lisa Pigato

Qualifier vs Elina Avanesyan

(WC) Diletta Cherubini vs Eugenie Bouchard

Kaja Juvan vs (2) Claire Liu

WTA 125 Parigi – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Aliaksandra Sasnovich vs Clara Burel

Leolia Jeanjean vs Katie Volynets

(WC) Fiona Ferro vs Su Jeong Jang

Kamilla Rakhimova vs (7) Alizé Cornet

(3) Alycia Parks vs Nao Hibino

Qualifier vs Oceane Dodin

Qualifier vs Tamara Zidansek

Kristina Mladenovic vs (6) Caty McNally

(8) Anna-Lena Friedsam vs Yue Yuan

Diane Parry vs (WC) Selena Janicijevic

Katherine Sebov vs Anna Bondar

Qualifier vs (4) Linda Noskova

(5) Anna Kalinskaya vs Polina Kudermetova

(WC) Mirra Andreeva vs Qualifier

Sinja Kraus vs Tamara Korpatsch

(WC) Carole Monnet vs (2/WC) Varvara Gracheva