WTA 125 Firenze e Parigi: Il Tabellone Principale. Nove azzurre a Firenze
WTA 125 Firenze – Tabellone Principale – terra
(1) Lauren Davis vs Priscilla Hon
Qualifier vs Katrina Scott
Qualifier vs Fernanda Contreras
Olivia Gadecki vs (8) Lucia Bronzetti
(4) Jasmine Paolini vs Katie Swan
(WC) Camilla Rosatello vs Dayana Yastremska
Lucrezia Stefanini vs Magali Kempen
Ylena In-Albon vs (7) Anna Karolina Schmiedlova
(5) Jule Niemeier vs (WC) Matilde Paoletti
Heather Watson vs Nuria Brancaccio
Taylor Townsend vs Ana Konjuh
Qualifier vs (3) Ana Bogdan
(6) Sara Errani vs (WC) Lisa Pigato
Qualifier vs Elina Avanesyan
(WC) Diletta Cherubini vs Eugenie Bouchard
Kaja Juvan vs (2) Claire Liu
WTA 125 Parigi – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Aliaksandra Sasnovich vs Clara Burel
Leolia Jeanjean vs Katie Volynets
(WC) Fiona Ferro vs Su Jeong Jang
Kamilla Rakhimova vs (7) Alizé Cornet
(3) Alycia Parks vs Nao Hibino
Qualifier vs Oceane Dodin
Qualifier vs Tamara Zidansek
Kristina Mladenovic vs (6) Caty McNally
(8) Anna-Lena Friedsam vs Yue Yuan
Diane Parry vs (WC) Selena Janicijevic
Katherine Sebov vs Anna Bondar
Qualifier vs (4) Linda Noskova
(5) Anna Kalinskaya vs Polina Kudermetova
(WC) Mirra Andreeva vs Qualifier
Sinja Kraus vs Tamara Korpatsch
(WC) Carole Monnet vs (2/WC) Varvara Gracheva
TAG: WTA 125 Firenze, WTA 125 Firenze 2023
7 commenti
Parigi
GRACHEVA
PARKS
CORNET
NOSKOVA
SASNOVICH
ZIDANSEK
FRIESDAM
RAKHIMOVA
Firenze
PAOLINI
NIEMEIER
BRONZETTI
ERRANI
DAVIS
SCHMIEDLOVA
BOGDAN
JUVAN
Gracheva
Sasnovich
Parks
Noskova
Rakhimova
McNally
Parry
Andreeva
Niemeier
Schmiedlova
Davis
Bouchard
Contreras
Yastremska
Bogdan
Errani
PARIGI
SASNOVICH
NOSKOVA
ZIDANSEK
KALINSKAYA
CORNET
PARKS
PARRY
GRACHEVA
FIRENZE:
NIEMEIER
PAOLINI
DAVIS
BOUCHARD
BRONZETTI
STEFANINI
BOGDAN
AVANESYAN
Speriamo che Supertennis non decida domani di sostituire questa roba con Roma.