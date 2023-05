Nel torneo WTA 1000 di Roma Camila Giorgi si arrende al terzo turno contro Karolina Muchova

Camila Giorgi si è dovuta arrendere a Karolina Muchova n.56 del mondo nel terzo turno del torneo WTA 1000 di Roma. Il punteggio finale è stato di 7-6 (4), 6-2 in favore della tennista ceca, dopo 1 ora e 56 minuti di una partita combattuta.

Giorgi è entrata in campo con grande determinazione, conducendo il primo set con un vantaggio di 5 a 1. Tuttavia, la tennista italiana ha mancato ben sette palle set, di cui due consecutive sul proprio servizio. Questo ha permesso a Muchova di recuperare e di portare il set al tiebreak.

Nel tiebreak, con Giorgi avanti per 3 a 2, è avvenuto un ribaltamento di scenario. L’azzurra ha subito un parziale di cinque punti a uno da parte di Muchova, perdendo così la frazione per 7 punti a 4. L’opportunità di chiudere il set in suo favore è scivolata via, lasciando la ceca a condurre il gioco.

Nel secondo set, la situazione non è migliorata per Giorgi. Nonostante fosse avanti per 1 a 0 e avesse il servizio a disposizione, la tennista italiana ha perso la misura dei colpi. In un battito di ciglia, Muchova si è portata avanti sul 4 a 1. La ceca, infatti, ha saputo sfruttare ogni opportunità, mettendo sotto pressione l’azzurra che non è riuscita a riprendersi. Infine, Muchova ha chiuso il secondo set con un altro break, portando il punteggio finale a 6-2.

È un peccato per Camila Giorgi, che ha mostrato un ottimo gioco nelle prime fasi del match. Tuttavia, la tennista italiana non è riuscita a mantenere il vantaggio accumulato, permettendo a Karolina Muchova di ribaltare il risultato e di avanzare nel torneo.