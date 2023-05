Challenger Tunisi: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e due nelle quali

Challenger Tunisi – Tabellone Principale – terra

(1) Gojo, Borna vs Qualifier

Qualifier vs Noguchi, Rio

(SE) Mensik, Jakub vs Lokoli, Laurent

Ionel, Nicholas David vs (7) Bellucci, Mattia

(4) Marterer, Maximilian vs Tabilo, Alejandro

De Loore, Joris vs Qualifier

Coppejans, Kimmer vs Maestrelli, Francesco

Blancaneaux, Geoffrey vs (6) Sousa, Joao

(5) Tirante, Thiago Agustin vs Qualifier

(WC) Jaziri, Malek vs (WC) Dougaz, Aziz

Olivieri, Genaro Alberto vs Qualifier

Gigante, Matteo vs (3) Barrios Vera, Tomas

(8) Dzumhur, Damir vs (WC) Ouakaa, Aziz

Novak, Dennis vs Bailly, Gilles Arnaud

Qualifier vs (Alt) Cuevas, Pablo

Kicker, Nicolas vs (2) Broady, Liam

(1) de Jong, Jespervs Broom, CharlesGea, Arthurvs (11) Durasovic, Viktor

(2) Mochizuki, Shintaro vs (Alt) Arnaboldi, Andrea

(WC) Ben Abdelwehid, Majdi vs (8) McCabe, James

(3) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (Alt) Habib, Hady

(WC) Labbene, Youssef vs (10) Rincon, Daniel

(4) Shimabukuro, Sho vs Bolt, Alex

(WC) Hermassi, Rayen vs (9) Houkes, Max

(5) Mejia, Nicolas vs Erel, Yanki

Hoang, Antoine vs (12) Weis, Alexander

(6) Shelbayh, Abdullah vs (WC) Mezouar, Skander

Wenger, Damien vs (7/Alt) Olivo, Renzo

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Antoine Hoang vs [12] Alexander Weis

2. [2] Shintaro Mochizuki vs [Alt] Andrea Arnaboldi

3. Damien Wenger vs [7/Alt] Renzo Olivo

4. [1] Jesper de Jong vs Charles Broom

Court Aziz Zouhir – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Nicolas Mejia vs Yanki Erel

2. [WC] Rayen Hermassi vs [9] Max Houkes

3. Arthur Gea vs [11] Viktor Durasovic

4. [3] Giovanni Mpetshi Perricard vs [Alt] Hady Habib

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Majdi Ben Abdelwehid vs [8] James McCabe

2. [4] Sho Shimabukuro vs Alex Bolt

3. [WC] Youssef Labbene vs [10] Daniel Rincon

4. [6] Abdullah Shelbayh vs [WC] Skander Mezouar