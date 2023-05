L’azzurro Caniato in finale al 39° ITF under 18 Città di Prato. Sfiderà il norvegese Budkov Kjaer

Sarà l’azzurro Carlo Alberto Caniato a difendere i colori azzurri nell’atto conclusivo del 39° Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato con la finale femminile prevista sul campo centrale Ciardi Focosi con inizio sabato 13 maggio alle 10 mentre quella maschile non prima delle 12 e le premiazioni al termine. Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive e verranno consegnati il Trofeo Marini Industrie, il Trofeo Concessionaria Checcacci .e il Trofeo delle Nazioni.

Nel maschile è il ragazzone norvegese Nicolai Budkov Kjaer, vincitore a Salsomaggiore la scorsa settimana, a provare a fare il bis anche a Prato dopo essere riuscito a vincere in semifinale contro l’azzurro Fabio De Michele (quarto favorito ed entrato in tabellone grazie a una wild card) per 36 64 76 in un match durato 2 ore e 40 minuti e che è iniziato all’aperto e si è conclusivo al chiuso per la pioggia che non ha risparmiato questa penultima giornata. Nel match conclusivo affronterà l’emiliano Carlo Alberto Caniato, dell’Accademia del centro tecnico di Villa Carpena Forlì del maestro Alberto Casadei che ha sconfitto il quindicenne indiano Manas Dhamne (8), seguito in questa occasione dall’ex numero 100 del mondo Luca Vanni che fa parte del Team Piatti, per 64 63. Un match davvero stellare con ottima velocità di palla per entrambi e con i due protagonisti che non si sono risparmiati e hanno dato il massimo per cercare di conquistare l’atto conclusivo della kermesse laniera che ha visto al via atleti da ben 43 nazioni. “Sono contento sono rimasto sempre concentrato – dice Caniato – e per me è un risultato prestigioso giungere all’atto conclusivo di questa manifestazione che ha un albo d’oro davvero incredibile. Se pensiamo che 10 anni fa la finale l’hanno giocata Medvedev e Zverev ed ora sono io a disputarla mi da ancora più consapevolezza di quello che sto facendo con il mio staff che ringrazio”.

Nel femminile invece non riesce a Vittoria Paganetti l’accesso alla finale. La bulgara Elizara Yaneva riesce a conquistare il primo set per 76 e poi chiude 64 il secondo parziale ed ora nel match conclusivo affronterà la giocatrice stelle e strisce Olivia Center che dopo aver ottenuto due vittorie sempre al terzo set prevale sulla giocatrice dell’est Mariia Masiianskaia per 64 63 e conquista così la finale. “Peccato perchè ho avuto delle chance nel primo set dove mi sono trovata avanti ben due volte dopo aver recuperato – dice Paganetti – comunque ho giocato un ottimo torneo è mancata la ciliegina sulla torta”.

Il direttore del torneo è il maestro Antonio Maccioni mentre il giudice arbitro Riccardo De Biase. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato e dal Coni.

Risultati:

Maschile

Nicolai BUDKOV KJAER (NOR) b Fabio DE MICHELE (ITA) [4] 36 64 76

Carlo Alberto CANIATO (ITA) b Manas DHAMNE (IND) [8] b 64 63

Femminile

Olivia CENTER (USA) b Mariia MASIIANSKAIA 64 63

Elizara YANEVA (BUL) b Vittoria PAGANETTI (ITA) 76 64