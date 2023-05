WTA 1000 Roma: Elisabetta Cocciaretto si ferma al secondo turno. Stefan Edberg premiato domani al Foro Italico con la Racchetta d’Oro

Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al secondo turno del prestigioso torneo WTA 1000 di Roma. La giovane azzurra, nonostante una combattiva prestazione, è stata sconfitta dalla dinamica Anastasia Potapova, tennista russa di notevole velocità e aggressività .

Nel primo set, Potapova ha dimostrato subito la sua determinazione, prendendo un vantaggio iniziale di 3-0. Tuttavia, Cocciaretto non si è lasciata intimidire e ha risposto con un brillante ritorno di quattro giochi consecutivi, mettendosi in vantaggio 4-3 con un break di vantaggio. Ma Potapova è riuscita a pareggiare il punteggio a 4-4, annullando una possibilità di contro-break da parte dell’italiana. Nel decimo gioco, al termine di uno scambio mozzafiato, la russa ha conquistato il set 6-4.

Il secondo set ha visto un inizio simile, con Potapova che prendeva un break di vantaggio (3-0), nonostante mostrasse segni di affaticamento e qualche dolore al ginocchio destro. Ma ancora una volta, Cocciaretto non si è data per vinta. Ha annullato la chance della russa di salire 4-0 con un doppio break e, con un magnifico passante di diritto incrociato, ha accorciato le distanze (3-1).

Tuttavia, l’ex numero uno del mondo junior nel 2016, ha annullato due palle-break consecutive e si è imposta 4-1. Nonostante una battaglia coraggiosa, Elisabetta Cocciaretto ha perso un secondo break dopo essere stata avanti 40-15, portando il punteggio a 5-1 in favore di Potapova.

Un doppio fallo della russa ha permesso all’italiana di recuperare un break (5-2), e Cocciaretto è riuscita a recuperare un altro game (5-3). Con un diritto incrociato in corsa e una risposta di rovescio lungolinea, si è ripresa anche il secondo break (5-4).

Tuttavia, nel decimo gioco, dopo un altro scambio mozzafiato, Potapova ha raggiunto il match-point. Cocciaretto ha tentato di chiudere a rete, ma non è riuscita a intercettare il passante con la volée, permettendo a Potapova di vincere il set 6-4.

WTA Rome Anastasia Potapova [23] Anastasia Potapova [23] 0 6 6 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 4 4 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 30-40 5-1 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

“Racchetta d’oro 2023” a Stefan Edberg.

A consegnare il premio – domani sul Campo Centrale del Foro Italico intorno alle 18:45, ovvero prima del match maschile della sessione serale (con inizio previsto non prima delle 19) – sarà l’ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola Pietrangeli, alla presenza del Vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Isidoro Alvisi. A seguire, il 57enne campione svedese verrà intervistato in campo dall’ex regina del tennis azzurro, Flavia Pennetta, vincitrice dell’edizione 2015 degli Us Open.

Oltre a Edberg, anche un’altra leggenda del tennis mondiale verrà insignita quest’anno con la “Racchetta d’oro”, Martina Navratilova.