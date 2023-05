Polemica nell’incontro del Masters 1000 di Roma tra Fabio Fognini e Andy Murray (Video)

Nel match del Masters 1000 di Roma ha visto fronteggiarsi il tennista italiano Fabio Fognini e il britannico Andy Murray, con il giocatore di casa che ne è uscito vincitore. Tuttavia, l’evento è stato segnato da una disputa relativa ad un segno durante il primo set. Questa situazione ha suscitato un ampio dibattito sui social media dell’ATP.

Andy Murray non è rimasto in silenzio. Il tennista britannico ha preso posizione, commentando il post sui social dell’ATP e sottolineando l’atteggiamento scorretto del pubblico italiano rispetto all’accaduto.

Oh the joys of a clay court 😅#IBI23 pic.twitter.com/AGsKUfbX4Y

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2023