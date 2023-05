Johanna Konta esprime fiducia e ottimismo sulla ripresa di Emma Raducanu

Johanna Konta, una delle figure di spicco del tennis britannico degli ultimi tempi, ha condiviso con grande convinzione il suo punto di vista sulla convalescenza della connazionale Emma Raducanu.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sports, Konta ha rivelato che l’intervento chirurgico subito da Raducanu non è stato un evento inaspettato per la giovane promessa, pertanto ha avuto l’opportunità di prepararsi mentalmente al percorso di recupero.

“Emma è agli inizi della sua carriera e ha tutto il tempo per potenziare il suo fisico e ritornare al top della forma”, ha sostenuto Konta. “La storia dello sport è piena di atleti che, operati in giovane età, sono riusciti a tornare più forti di prima.”

Konta ha sottolineato l’importanza che Raducanu non acceleri i tempi del suo recupero, sebbene creda che la talentuosa tennista stia puntando a un ritorno in tempo per l’US Open 2023.

“È fondamentale che non affretti la sua convalescenza, pur avendo l’impressione che stia mirando a un ritorno per l’US Open 2023”, ha aggiunto Konta.

Le parole di Konta rappresentano un messaggio di incoraggiamento e positività per Raducanu, attualmente alle prese con uno degli ostacoli più difficili per un atleta: il ritorno alla competizione dopo un intervento chirurgico.