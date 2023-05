Challenger Praga 2: Tabellone Principale e di Quali. Al via Federico Gaio

Challenger Praga 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Albot, Radu vs (WC) Mensik, Jakub

Geerts, Michael vs (Alt) Zuk, Kacper

(Alt) Gaio, Federico vs Hardt, Nick

Qualifier vs (8) Tseng, Chun-Hsin

(3) Gombos, Norbert vs Qualifier

Mochizuki, Shintaro vs (WC) Vrbensky, Michael

(Alt) Moro Canas, Alejandro vs Qualifier

Svajda, Zachary vs (5) Couacaud, Enzo

(6) Koepfer, Dominik vs Qualifier

Kolar, Zdenek vs Furness, Evan

Qualifier vs Qualifier

Demin, Yaroslav vs (4) Klein, Lukas

(7) Dzumhur, Damir vs Kicker, Nicolas

Added, Dan vs (Alt) Fatic, Nerman

(WC) Vesely, Jiri vs Llamas Ruiz, Pablo

Laaksonen, Henri vs (2) Stricker, Dominic

(1) Sachko, Vitaliyvs (Alt) Haerteis, Johannes(Alt) Lomakin, Grigoriyvs (7) Molleker, Rudolf

(2) Yevseyev, Denis vs (Alt) Damm, Martin

(WC) Barton, Hynek vs (8) Harris, Billy

(3) Gengel, Marek vs Santillan, Akira

(WC) Filip, Jakub vs (9) Stodder, Timo

(4) Domingues, Joao vs (Alt) Prihodko, Oleg

(Alt) Bolardt, Antonin vs (10) Elias, Gastao

(5) Rincon, Daniel vs (WC) Brunclik, Petr

Artnak, Bor vs (12) Paulson, Andrew

(6) Andreozzi, Guido vs (Alt) Manafov, Vladyslav

(WC) Rikl, Patrik vs (11) Rybakov, Alex

Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Antonin Bolardt vs [10] Gastao Elias

2. [WC] Hynek Barton vs [8] Billy Harris

3. [5] Daniel Rincon vs [WC] Petr Brunclik

4. [WC] Jakub Filip vs [9] Timo Stodder

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Denis Yevseyev vs [Alt] Martin Damm

2. [WC] Patrik Rikl vs [11] Alex Rybakov

3. Bor Artnak vs [12] Andrew Paulson

4. [3] Marek Gengel vs Akira Santillan

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Guido Andreozzi vs [Alt] Vladyslav Manafov

2. [4] Joao Domingues vs [Alt] Oleg Prihodko

3. [1] Vitaliy Sachko vs [Alt] Johannes Haerteis

4. [Alt] Grigoriy Lomakin vs [7] Rudolf Molleker