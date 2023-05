Salsomaggiore Under 18: Il resoconto di giornata

Giornata di sole e cielo azzurro in sintonia con i nostri giovani che proseguono il loro cammino nel Torneo Bayer di Salsomaggiore. Nel torneo maschile conquista i quarti di finale il marchigiano Matteo Sciahbasi che elimina il numero 3 del torneo l’uzbeko Amir Milushev. Un match duro che Matteo poteva chiudere prima essendosi issato sino al 5 a 2 nel primo set prima di subire il ritorno del suo avversario. Nel secondo e terzo set Matteo riprendeva il controllo della situazione chiudendo in scioltezza. Il duello made in TC Parioli tra Vulpitta e Masera è stato molto più combattuto di quanto non dica il punteggio , un po’ perché i due si conoscono a memoria e un po’ perché una certa rivalità si è fatta sentire. Ha vinto Vulpitta che riesce a far male con il suo dritto e soprattutto ha una percentuale di errore molto ridotta rispetto a Masera. Approda ai quarti anche Filippo Romano. Il ligure ha giocato a corrente alternata ed ha trovato non poche difficoltà contro il 17enne cremasco Leonardo Cattaneo , un giocatore un po’leggerino ma con buone doti tecniche. La differenza alla fine l’ha fatta il servizio del ligure molto più incisivo. Niente da fare per Giacomo Nosei che ha dato vita all’incontro più bello della giornata. Opposto al norvegese Budkov Kjaer è andato subito in difficoltà ma poi è stato bravo a rientrare in partita aggiudicandosi il secondo set. Il norvegese sul 4 a 3 e servizio nel terzo ha subito un break ma è stato subito imitato dall’azzurro che ha mandato Kjaer a servire per il match. Purtroppo i crampi hanno condizionato Nosei per gran parte del terzo set affrontato con molto coraggio dal nostro giocatore. Tra gli azzurrini ha passato l’ostacolo anche Andrea De Marchi che dovrà affrontare nei quarti Romano. Tra le ragazze eliminata Galatea Ferro mentre avanza la Greco ,unica italiana rimasta in gara opposta domani alla numero due del torneo la spagnola Genis Salas.

Risultati

Girls Ottavi di finale : Iliev (Fra) b Orlinska (Pol) 62 61;Yaneva (Bul) b Burcescu (Rou) 64 61;Roura Llaveirias (Spa) b Carneiro (Bra) 62 64;Oved (Isr) b Ferro (Ita) 63 63;Fakih (Usa) b Kovacevic (Bel) 75 63;Vergara Rivera (Chi) b Soulie (Fra) 64 64 ; Genis Salas (Spa) b Kristensen (Den) 61 63;Greco (Ita) b Maduzzi (Ita) 64 62.

Boys Ottavi di finale : Sciahbasi (Ita) b Milushev (Uzb) 57 63 62;Zeitune (Arg) b Dispas (Bel) 64 61;De Almedia (Bra) b Rapagnetta (Ita) 63 62;Romano (Ita) b Cattaneo (Ita) 61 67 63;Budkov Kjaer b Nosei 63 46 64; De Marchi (Ita) b Cocola (Ita) 63 75