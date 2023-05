Salsomaggiore Torneo Bayer under 18 internazionale ITF 2023: Il resoconto di giornata

Pioggia protagonista nel torneo Bayer di Salsomaggiore e incontri dirottati sui campi coperti di Fidenza e del CT Cabriolo. In 40 anni di torneo solo l’edizione del 2021 non è stata toccata dal maltempo ma solo perché si è svolta a fine agosto causa pandemia. Per il resto acqua a volontà. Comunque il torneo è andato avanti e grazie all’opera instancabile di Marco e Jean si è riusciti a far giocare un paio di match sui campi di Salsomaggiore. Il tennis azzurro oggi è stato protagonista con una serie di vittorie a sorpresa. In campo femminile la 16enne piemontese Gaia Maduzzi ha eliminato la cinese Zhao (n°6) in un incontro a senso unico mentre la siciliana Galatea Ferro ripescata come lucky loser ha piegato in tre set l’argentina Vazquez che godeva di buone credenziali . La Ferro che si allena al TC Parioli è ora attesa ad un difficile confronto con l’israeliana Oved mentre la Maduzzi se la dovrà vedere con Gaia Greco Lucchina . In campo maschile fuori il n°2 del torneo , l’ucraino Iakubenko per opera del 16enne romano Andrea De Marchi autore di una grande prestazione. Bene anche Giacomo Nosei che ha prevalso con un doppio 63 sul peruviano Nakamine n°5 del torneo. Prosegue il cammino di Leonardo Cattaneo che ha sconfitto il brasiliano De Freitas piuttosto agevolmente mentre si arresta bruscamente Alessandro Mondazzi contro il norvegese Budkov Kjaer. Nell’ultimo confronto della giornata grande equilibrio tra Leonardo Beraldo ,il padre Fabio giocò questo torneo nel 1990, e l’uzbeko Milushev (n°3) e successo al foto finish per quest’ultimo.

Domani (ore 18.30) inaugurazione del nuovo bistrot “Non C’era” al TC Salso con la presentazione di due libri “Codice Federer” di Stefano Semeraro e “Teta un sogno a metà “di Massimo D’Adamo.

Risultati 1° turno Boys : Dispas (Bel) b Garbero (Ita) 62 36 61;Zeitune (Arg) b Angelini (Ita) 76 36 76;Nosei (Ita) b Nakamine (Per) 63 63;Vulpitta (Ita) b Baragiola Mordini 64 61;Cocola (Ita) b Kokot (Pol) 62 62;De Marchi b Iakubenko 46 75 63;Cattaneo (Ita) b Kohlmann De Freitas (Bra) 61 62;Milushev (Uzb) Beraldo (Ita) 64 36 64.1° turno Girls : Maduzzi (Ita) b Zhao (Chn) 61 63;Carneiro (Bra) b Petrillo 64 64;Roura (Esp) b Larraya Guidi (Arg) 62 61;Genis Salas (Spa) b Musetti (Ita) 63 64;Greco (Ita) b Center (Usa) 64 64.