Wimbledon annuncia una consistente donazione in supporto dell’Ucraina

Wimbledon donerà più di 500.000 sterline per aiutare l’Ucraina dopo aver preso la “difficile decisione” di revocare il divieto di accesso al torneo per i giocatori russi e bielorussi. L’annuncio viene dal presidente dello storico club londinese Ian Hewitt, insieme alla conferma che la revoca del divieto non ha affatto diminuito la “condanna totale” dell’invasione da parte dell’AELTC.

Hewitt ha dichiarato che per ogni possessore di un biglietto per la prossima edizione dei Championships, il club donerà 1 sterlina in supporto ai soccorsi all’Ucraina, quindi la cifra complessiva ammonterà a più di 500.000 sterline. Sono state annunciate anche altre due iniziative: l’AELTC e l’LTA pagheranno due camere d’albergo per ogni giocatore ucraino inserito nei main draw del torneo e nelle qualificazioni di Wimbledon e per l’intera stagione su erba nel Regno Unito; 1.000 rifugiati ucraini saranno invitati per un giorno a Wimbledon.

Ai giocatori russi e bielorussi è consentito prendere parte all’edizione 2023 di Wimbledon firmando una dichiarazione che indichi la loro neutralità.

“Abbiamo ascoltato molto il feedback dello scorso anno”, ha dichiarato Sally Bolton, amministratore delegato di AELTC. “E quel feedback degli atleti russi e bielorussi era a favore della scelta di poter firmare la dichiarazione e così prendere parte all’evento. Abbiamo trascorso una notevole quantità di tempo a interagire con quei giocatori per assicurarci che comprendessero appieno a cosa si stanno iscrivendo. Abbiamo diversi giocatori che sono in procinto di accettare le condizioni o che le hanno già firmate”.