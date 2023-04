Swiatek e il suo amore per la lettura: “Mi fa sentire meno sola”

In un’epoca dominata da smartphone e social network, è curioso e interessante scoprire che la più forte tennista al mondo, Iga Swiatek, è una grande appassionata della lettura. Una passione scoperta alcuni anni fa e che a suo dire è diventata parte importante della sua giornata quando, in giro per il mondo, stacca da tutto e si sente meno sola in compagnia dei suoi libri. Un esempio? Giusto ieri, poche ore dopo aver vinto il suo 13° titolo al Porsche Tennis Grand Prix, la numero 1 del mondo si è rivolta ai social media per postare una serie di messaggi celebrativi sulla Giornata mondiale del libro, che cadeva giusto il 23 aprile in onore di William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega, che morirono tutti quel giorno. Quindi ne ha parlato nel corso di una chiacchierata col sito WTA, nella quale racconta i suoi autori preferiti e ricorda un progetto interessante lanciato lo scorso gennaio, “Leggi con Iga”, con il quale incoraggia i suoi follower su Instagram a leggere almeno 12 libri nel 2023 e condividere con lei le riflessioni dei vari volumi terminati.

“Ho scoperto il mio amore per la lettura quando avevo 17 anni. Leggere mi ha fatto sentire meno sola al mondo. È stata divertente la combinazione di divertirsi e conoscere le persone di cui hai letto, è come se sentissi che sono diventati tuoi amici” racconta la polacca.

Ken Follett è stato l’autore che ha acceso la miccia, poi non si è più fermata: “Quando ho letto le due trilogie di Ken Follett, mi sono resa conto di quanto fosse bravo, mi è piaciuto davvero molto. Erano dei libri così grandi, prima di leggerli non sapevo che si potesse leggere questo tipo di libro così velocemente. Da un certo punto di vista, sono un po’ pesanti, ma li ho letti davvero velocemente perché li ho trovati molto interessanti, mi sono semplicemente divertita di più. Li ho letti quando avevo 17 anni. È difficile per me scegliere un momento in particolare per leggere, alla fine… leggo sempre. Adoro avere quel tempo solo per me”.

In questo periodo Iga si è concentrata sulle biografie: “Ieri ho finito di leggere la biografia di Matthew Perry. In questo momento voglio dedicarmi a questo settore di letture, leggerò di Leonardo da Vinci ora. Ma non so cosa sceglierò per la sfida del mio club di letture, voglio scegliere qualcosa che piaccia davvero alle persone e che sia facile da leggere per chi lavora tutti i giorni. È giusto alternare vari tipi di letture, più o meno impegnative. Magari molta gente non ha tempo per leggere tanto quanto me, io viaggio molto e cerco di ammazzare i tempi morti, i trasferimenti, l’attesa prima delle partite, ecc, con un libro. Sono consapevole che non molte persone sono così fortunate. Per il club del libro che ho lanciato, voglio scegliere qualcosa che li convinca a leggere di più invece di guardare la TV”.

Leggere per Swiatek è un’attività completa, per conoscere, rilassarsi e distrarsi. “Il mio obiettivo è divertirmi leggendo. Leggere di persone che possono ispirarti e anche acquisire maggiori conoscenze sul mondo. Credo che sia più difficile convincere le persone anziane a spostarsi su certe letture. Se stanno già leggendo, ovviamente sanno cosa gli piace ed è difficile dargli qualcosa di nuovo, e se sono lettori da sempre, sicuramente sui libri ne sanno molto più di me! Il mio obiettivo è cercare di convincere le persone della mia età o più giovani, perché questa è l’età in cui puoi iniziare a leggere e leggere fino alla fine della tua vita. E penso che, nel mondo moderno, queste persone siano quelle che ne hanno più bisogno”.

Carta o digitale? Una scelta difficile per la polacca: “Mi piace andare nelle librerie e vedere tutti i libri, annusarli, sfogliarli. Ma in termini di acquisti, voglio essere ecologica. Quindi sono combattuta tra avere tutti questi libri su carta e godermeli o averli in digitale. D’altra parte, so che rimarranno sul mio scaffale per alcuni anni e nessuno li leggerà tranne me”.

Visto il suo impegno nel promuovere la lettura, possiamo solo concludere affermando… brava Iga!

Marco Mazzoni