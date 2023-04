Sinner ancora un’occasione sprecata, quali chance avrà sul rosso?

Archiviata la prima parte di stagione ed i primi masters 1000, tutto il movimento tennistico mondiale è pronto a passare sulla superficie della terra rossa fino allo spostamento definitivo in Europa per quanto riguarda i tornei più importanti.

Tanti bei tornei in programma e tante possibili supersfide, soprattutto per i tennisti nostrani.

Sinner finalista a Miami, ma rimandato ancora il salto di qualità

Jannik Sinner manca ancora una volta il trionfo importante, per la terza volta in carriera, dopo la sconfitta contro Hurkacz, rimediata sempre a Miami nel 2021, sono arrivate due sconfitte consecutive in finali importanti per mano di Medvedev, prima al 500 di Rotterdam poi proprio qualche giorno fa al master mille della Florida. Dove Sinner doveva sfruttare la condizione non perfetta del russo, ed invece è arrivato alla finale esausto dopo la battaglia della Semi Finale contro il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner è considerato il più versatile dei tennisti made in Italy, in grado di esprimere un buon tennis su ogni superficie, ma con ancora la casella dei grandi risultati vacante.

Chissà che dopo qualche settimana di riposo, il tennista altoatesino non piazzi il primo acuto importante proprio sulla terra rossa, dove la concorrenza è elevatissima. Djokovic e Nadal a parte, sono tantissimi i tennisti temibili sul rosso: Alcaraz, Ruud, Tsitsipas, Rublev, Sacha Zverev e Felix Auger Aliassime.

Come detto il tennista italiano classe 2001 è il più completo dei tennisti italiani, riesce ad esprimere un buon tennis in tutte le superfici del tour, ma serve decisamente un acuto di un certo rilievo.

Favoriti per la stagione sulla terra rossa e situazione italiani

Secondo i migliori siti per le scommesse sul tennis il favorito assoluto per la stagione sul rosso è Novak Djokovic, complice anche un momento dal punto di vista fisico complicato per Rafael Nadal che salterà il primo master 1000 sulla terra rossa, a Monte Carlo location da sempre amata dal tennista maiorchino. I tennisti italiani vedono la crisi profonda di Matteo Berrettini, che sappiamo avere sul rosso la superficie meno gradita.

Diverso invece il discorso per i due Lorenzo, Musetti e Sonego, terraioli da sempre e che cercano conferme importanti. Male Fognini, che scivola sempre di più in

classifica anche per problemi fisici , con Cecchinato che vuole tornare a fare parlare di sé nel circuito maggiore, proprio il tennista palermitano ha estromesso Fognini dall’Atp 250 di Estoril.

Sinner dove può piazzare l’acuto

Il torneo master 1000 di Madrid potrebbe essere quello più adatto alle caratteristiche del tennista altoatesino, si gioca in altura, spesso indoor, condizione amata dal talento classe 2001, chissà che proprio nel torneo diretto dal buon Feliciano Lopez, Jannik Sinner non piazzi il suo primo grande acuto della carriera.

Le premesse per attendere a tornei strepitosi e partite di altissimo livello ci sono tutte, i tennisti italiano faranno di tutto per far bella figura e risalire le posizioni perse in classifica, in attesa del secondo grande Slam della stagione, quel Roland Garros, che dalla semifinale di Marco Cecchinato non vede un italiano spingersi così avanti.

Ma andrebbe bene anche una vittoria nel torneo di casa, il Master 1000 di Roma nel mese di maggio, quest’anno per la prima volta con il tabellone ampliato che regalerà ancora più partite ai tanti amanti del tennis. E come si dice prima di ogni match: Ready, PLAY!