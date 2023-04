Stefanos Tsitsipas pronto a difendere il titolo a Monte Carlo e condivide il suo amore per la terra battuta

Stefanos Tsitsipas è pronto ad affrontare una fase della stagione con molte aspettative. Il tennista greco giocherà l’ATP 1000 di Monte Carlo, torneo in cui è il bicampione in carica e il suo principale obiettivo è difendere il titolo e prepararsi al meglio per il Roland Garros.

E, almeno, la motivazione non sembra mancare al tennista greco. “Tornare alla stagione della terra battuta è un vero piacere. Iniziare la stagione a Monte Carlo, che è il mio posto preferito al mondo questa è una delle parti più affascinanti dell’anno. Mi piacerebbe conquistare un terzo titolo qui, ma non penserò troppo a questo. Mi sento di nuovo fresco ora che siamo tornati sulla terra”, ha ammesso in un’intervista all’ATP.

“Mi godo il fatto di aver vinto questo torneo due volte. Mi sento molto bene a giocare qui, mi sento molto bene davanti ai tifosi. Le persone di Monaco mi hanno mostrato il loro amore e sostegno, così come i tifosi italiani e francesi. C’è anche la comunità greca, che so che è presente qui e conosco la maggior parte di loro. È il mio torneo casalingo e mi dà molta gioia aver vinto due tornei qui”, ha aggiunto.

Ma, alla fine, qual è il motivo per cui Tsitsipas ama così tanto giocare sulla terra battuta? “Amo l’aspetto tattico e di analisi che esiste nella terra battuta. È molto più profondo di quanto la gente pensi. C’è molta strategia. Non puoi aspettarti così tanti colpi vincenti su una superficie come la terra battuta, devi avere pazienza quando giochi. Ci sono molti più errori, sia forzati che non forzati. La priorità più importante non è fare un colpo vincente, ma essere precisi e aprire il gioco”, ha concluso.