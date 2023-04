Hopman Cup: definite le sei nazioni per la prima edizione a Nizza

Definito il campo delle sei nazioni al via della Hopman Cup 2023, in scena sui campi in terra battuta del Lawn Tennis Club di Nizza dal 19 al 23 luglio 2023. La storica competizione a squadre mista, svolta in Australia a Perth come gustoso antipasto per gli Australian Open, fu cancellata con la nascita dell’ATP Cup, poi anch’essa sostituita dalla United Cup. Grazie all’azione di ITF e della società Tennium, si cerca il rilancio dell’evento, spostato in piena estate in Costa Azzurra.

Oltre alla Francia, padrona di casa con gli alfieri Richard Gasquet e Alize Cornet, saranno al via:

Crozia, con Borna Coric e Donna Vekic

Belgio, con David Goffin e Elise Mertens

Danimarca, col giovanissimo duo Holger Rune – Clara Tauson

Svizzera, con Leandro Riedi e Belinda Bencic

Spagna, con Carlos Alcaraz e Paula Badosa

Curiosamente Belinda Bencic è anche l’ultima vincitrice dell’evento “classico”, quello di Perth, in coppia con Roger Federer nel 2019.