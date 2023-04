ATP 250 Marrakech, Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio del Day 1. Fabio Fognini batte facilmente Alessandro Giannessi. Sarà sfida con Cecchinato al secondo turno dell’Estoril

Il tennista italiano Fabio Fognini, attualmente n.97 del ranking ATP, ha ottenuto una vittoria schiacciante su Alessandro Giannessi, n.224 del ranking e promosso dalle qualificazioni, nel primo turno del torneo ATP 250 di Estoril. Fognini si è imposto facilmente sul suo connazionale, aggiudicandosi il match con il punteggio di 6-2 6-1.

La partita, che ha visto un Fognini in ottima forma, è stata caratterizzata da un gioco solido e aggressivo da parte dell’esperto tennista ligure. Giannessi non è riuscito a contrastare efficacemente il gioco di Fognini, che ha prevalso in 58 minuti di partita.

Con questa vittoria, Fognini accede al secondo turno del torneo portoghese, dove affronterà un altro tennista italiano, Marco Cecchinato.

1. [1] Hugo Greniervs [6] Dimitar Kuzmanov

2. Hugo Gaston vs Jan-Lennard Struff (non prima ore: 14:30)



3. Jaume Munar vs [WC] Elliot Benchetrit



4. [WC] Younes Lalami Laaroussi vs Alexei Popyrin



Court 2 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Riccardo Bonadio vs [8] Arthur Cazaux



2. [2] Elias Ymer vs [5] Nicolas Moreno De Alboran



3. Aslan Karatsev vs Francesco Passaro



Court 4 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Reda Bennani vs [7] Andrea Vavassori



2. Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov (non prima ore: 14:30)



3. Daniel Evans / Jonny O’Mara vs Roman Jebavy / Adam Pavlasek



1. Pedro Cachinvs Chun-Hsin Tseng

2. Radu Albot vs [5] Sebastian Baez



3. [7] Diego Schwartzman vs Marco Cecchinato



4. [Q] Alessandro Giannessi vs Fabio Fognini



COURT CASCAIS – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [WC] Ben Shelton / Duarte Vale vs [WC] Joao Sousa / Dominic Thiem



1. Daniel Elahi Galanvs Zhizhen Zhang

2. Aleksandar Kovacevic vs Gijs Brouwer



3. [WC] Fernando Verdasco vs [6] Jason Kubler (non prima ore: 01:00)



4. [WC] Steve Johnson vs Facundo Bagnis



Court 3 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [Q] Aleksandar Vukic vs Denis Kudla



2. [3] Julian Cash / Henry Patten vs [PR] Hugo Dellien / Emilio Gomez



3. Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs [4] Andre Goransson / Ben McLachlan



